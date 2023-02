KONESOB’dan deprem bölgesine yardım seferberliği

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, deprem bölgesine başlattıkları seferberlikte oda başkanlarıyla koordineli çalışma yürüttüklerini ifade ederek, 100’ü aşkın malzeme yüklü tırın yanında, 87 tırın da kurum ve kuruluşlara tahsis edildiğini ve depremzedelerin afet bölgelerinden tahliyeleri için de yüzlerce minibüs ile otobüsün sefer yaptığını kaydetti.

KONESOB, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 şehrin etkilendiği depremde büyük hasar gören illerdeki yaraları sarmak için seferber olarak deprem bölgesine yardım eli uzattı. KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, birliğin koordinesinde, oda başkanlarıyla çalışma yürüterek vatandaşların yaralarını sarabilmek için harekete geçtiklerini belirterek, “84 odamız ile 60 bine yakın esnaf ve sanatkarımız ellerinden gelenin fazlasını yapmaya devam etmektedir. Bölgeye ivedilikle sevk ettiğimiz 50’den fazla iş makinesi ve 300’e yakın esnaf ve sanatkarımız arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Her türlü ihtiyacın karşılanması noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Depremin ilk anından itibaren, battaniye ve bot başta olmak üzere giyecek, yiyecek, sebze ve meyveleri bölgeye ulaştırdık. Sonrasında temizlik ve hijyen malzemeleri, bebek bezi, ıslak mendil, mutfak malzemesi, ısıtıcı, jeneratör, yakıt, tüp, soba, halı, el feneri, şarj cihazı, powerbank, ekmek, su, gıda malzemesi, her türlü ev gereçleri ve her türlü erzak yardımında bulunuldu. İçimiz kan ağlaya ağlaya bin adet tabut hazırlanırken, kefen ve ceset torbası deprem bölgesine gönderildi. Odalarımız, ayni ve nakdi yardımlarını sürdürürken, afet bölgesinden ücretsiz tahliye ve sevkiyatlarımız devam etmektedir. Ayrıca, şehrimizdeki yurtlarda kalan depremzedelerimiz için berber ve kuaför hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz” dedi.

KONESOB olarak, afet bölgelerinden Konya’ya gelen esnaf ve sanatkar depremzedeler için mesleki bilgi formu hazırladıklarını aktaran Başkan Muharrem Karabacak, “Depremden etkilenen ve iş imkanı kalmayan esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak amacıyla başvuru almaya başladık. Talebe ve sektörlerdeki açığa göre depremzedelerimiz ilgili alanlara yönlendirilmektedir. Depremzedelerimiz www.konesob.org.tr adresimizden başvurularını yapabilirler. Konya Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, birliğimizin koordinesinde, odalarımızla birlikte gücümüzün yettiğince depremzedelerimizin yanında olacağız. Deprem bölgesine var gücüyle yardım etmeye çalışan her bir esnaf ve sanatkarımıza, oda başkanlarımıza, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimize ve personelimize göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle bugünleri, açılan bu yaraları da ‘devlet-millet’ eliyle saracağız. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak katkılarımız devam edecektir. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, bu tür afetlerden ülkemizi ve tüm insanlığı koruması için dua ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.