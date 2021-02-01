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KOMEK’ten uzaktan ve yüz yüze spor kursları

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), sağlıklı yaşam için Konya merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 35 spor merkezinde yüz yüze ve uzaktan spor kursları düzenliyor. Kurslara farklı ülkelerden ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden de uzaktan katılım olurken, kursiyerler hem spor yapıyor hem de sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme eğitimleri alıyor.

KONYA 01.02.2021, 13:24
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KOMEK’ten uzaktan ve yüz yüze spor kursları

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), sağlıklı yaşam için Konya merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 35 spor merkezinde yüz yüze ve uzaktan spor kursları düzenliyor. Kurslara farklı ülkelerden ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden de uzaktan katılım olurken, kursiyerler hem spor yapıyor hem de sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme eğitimleri alıyor.

KOMEK farklı branşlardaki eğitimlerinin yanında, Konya genelindeki 35 spor merkezinde hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle kursiyerlerin sağlıklı yaşamına katkı da bulunuyor. 4 bin 200 kursiyerin kayıt yaptırdığı spor merkezlerinde 950 kursiyere uzaktan eğitim ile hizmet veriliyor. Farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden kursiyerlerin de katıldığı eğitimlerde; aerobik, zumba, pilates, crunch, lower body gibi spor dallarında çalışmalar yapılıyor. Uzaktan eğitimin yanı sıra; yüz yüze yapılan spor eğitimleriyle de kursiyerlerle buluşan KOMEK, gerekli tedbirleri alarak kursiyerlere hizmet veriyor. Pandemiden dolayı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde verilen yüz yüze eğitimler 30-40 dakika arasında sürüyor.

“KOMEK’e teşekkür ediyoruz”

KOMEK’te uzaktan eğitimle spor kursuna katılan Zakif Ekinci 3 aydır spor eğitimi aldığını belirterek, “Spor ve diyetisyen hocamızla koordinasyonlu bir şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Pandemiden dolayı da hem temizlik hem mesafe kurallarına uygun şekilde çalışıyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve KOMEK çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Bir diğer kursiyer Fatih Kartal da kursların çok verimli olduğunu ifade ederek, “Buraya başladığımda 78 kiloydum. 66 kiloya kadar düştüm. Hocaların tavsiye ettiği diyet programlarına uyulduğu sürece, herkesin bu noktada başarılı olacağını inanıyorum. Buradaki ekipmanlar gayet yeterli. Burada ciddi bir hizmet alıyoruz. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kursiyer İzzet Şükrü Soylu ise, KOMEK’i herkese tavsiye ederek, spor salonu ve eğitim anlamında çok faydalı bulduğunu ifade etti.
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