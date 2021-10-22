Konya’nın Kulu ilçesinde bir mobilya imalathanesinde koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında ilçede bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A.’nın (14) elindeki havalı zımba makinesi yanlışlıkla sol koluna isabet etti. Koluna giren zımba teli ile yaralanan çocuk, imalathanede bulunanlar tarafından Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Ü.A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya’ya sevk edildi.