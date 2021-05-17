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Kızılay Kulu’da kan alımı yaptı

Konya’nın Kulu ilçesinde, Kızılay seyyar kan alım aracı ile bağışçılardan 193 ünite kan aldı.

KONYA 17.05.2021, 17:12
Kızılay Kulu’da kan alımı yaptı

Konya’nın Kulu ilçesinde, Kızılay seyyar kan alım aracı ile bağışçılardan 193 ünite kan aldı.

Kulu’ya gelen Kızılay seyyar kan alım aracı 2 gün boyunca ilçede kaldı. Kızılay görevlileri bu sürede 193 ünite kan alımı gerçekleştirdi. Kan alım ekibi yetkilisi Dr. Burak Gündem, 3 görevliyle birlikte bağışçıların kan alımını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Devamlı kan bağışında bulunan Kululular olmak üzere ilk kan bağışı yapanlar da oluyor. Kan bağışı yapanların kanları laboratuvarlarda yapılan testler sonrasında kan gruplarını ve herhangi bir hastalık konusu olan veya olabilecek olan bağışçılara en kısa zamanda durumlarını bildirerek gerekenleri iletiyoruz. Kan vermek, insanın kanını yeniler ve daha sıhhatli, sağlıklı olmasını sağlar. Bunların yanında kan bekleyen her türlü kan ihtiyacı olan kazazedeler ve diğer hastaların kan ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” dedi.
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