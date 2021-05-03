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Kiraz bahçelerinden kartpostallık görüntüler

Türkiye’de en geç kiraz hasadının yapıldığı Konya’nın Hadim ilçesinde, kiraz ağaçları çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü.

KONYA 03.05.2021, 12:59
Kiraz bahçelerinden kartpostallık görüntüler

Türkiye’de en geç kiraz hasadının yapıldığı Konya’nın Hadim ilçesinde, kiraz ağaçları çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü.

Toros Dağları eteklerindeki kiraz bahçeleri havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte beyaza bürünerek ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Güzel görüntülerin ortaya çıktığı beyaz çiçekli kiraz bahçeleri üreticileri için umut olurken, fotoğraf tutkunları için de doğal stüdyo halini alıyor. Yüksek rakım nedeniyle Türkiye’de en geç kiraz hasadının yapıldığı ilçede ağaçlar yaklaşık 1-2 hafta boyunca çiçekli şekilde dalında kalıyor.
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