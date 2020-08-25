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Kılca: “Geleceğimize duyduğumuz güvenin teminatı geçmişimizdir”

KARATAY BELEDİYE BAŞKANI HASAN KILCA, MALAZGİRT ZAFERİYLE ANADOLU’DA YENİ BİR MEDENİYETİN İNŞA EDİLDİĞİNİ BELİRTEREK, “MALAZGİRT ZAFERİ, HEPİMİZİN GURUR DUYDUĞU, ŞANLI TARİHİMİZİN ANADOLU’YA TAŞINDIĞI VE BU TOPRAKLARIN AZİZ MİLLETİMİZE VATAN OLMAYA BAŞLADIĞI EŞSİZ BİR ZAFERDİR” DEDİ.

KONYA 25.08.2020, 12:18
Kılca: “Geleceğimize duyduğumuz güvenin teminatı geçmişimizdir”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Malazgirt Zaferiyle Anadolu’da yeni bir medeniyetin inşa edildiğini belirterek, “Malazgirt Zaferi, hepimizin gurur duyduğu, şanlı tarihimizin Anadolu’ya taşındığı ve bu toprakların aziz milletimize vatan olmaya başladığı eşsiz bir zaferdir” dedi.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Malazgirt Zaferi ile Anadolu’da yeni bir medeniyetin inşa edildiğini belirterek, bu zaferin günümüzde köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına vesile olduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca, Anadolu’nun kapılarının açılmasını sağlayan bu kutlu zaferin tüm dünya için bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaparak Malazgirt Zaferi’nin sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını değiştirdiğini belirtti.

“Geleceğimize duyduğumuz güvenin teminatı geçmişimizdir”

Başkan Kılca’nın Malazgirt Zaferi mesajı şu şekilde: “Gücünü inanç ve mücadeleden alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu’nun Türklerden başka bir millete vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Malazgirt Zaferi de en önemli göstergesidir. Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür. Dileğimiz ve duamız da; dünya döndükçe bu barış, huzur ve birliğin sürmesidir. Bu büyük medeniyet birikiminin mirasçıları olarak, bütün bereketiyle bize kucak açan bu topraklarda, barış ve kardeşliği yükseltmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya, huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Geleceğimize duyduğumuz güvenin teminatı, geçmişimizdir. Bu aziz topraklarda yaşayan her birimizin en büyük amacı, geçmişimizden aldığı ilhamla, dünyadaki yerimizi daha da sağlamlaştırmak ve çok daha güçlü bir ülkeye dönüşmek olmalıdır. Elhamdülillah bunun için güçlü bir liderimiz var, güçlü bir milletimiz, sağlam irademiz, kararlılığımız ve çabamız var. Sonuna kadar, tüm enerjimizle çalışacağız ve ecdadımızdan aldığımız bu kutlu mirası en yükseğe geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da ve yine hep birlikte çıkaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle, geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun daim olması dileğiyle Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümünü kutluyor; bu kutlu zaferin kahramanı, büyük komutan Sultan Alparslan başta olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.”

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