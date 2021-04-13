Kick Boks Avrupa Kupası’nda Selçuklu Belediyespor’dan iki madalya

Antalya’da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) tamamlandı. Selçuklu Belediyespor Kulübü müsabakaları 2 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan ‘6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası’ 8-12 nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. 25 ülkeden yaklaşık bin sporcunun mücadele ettiği turnuva heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Müsabakalara 4 sporcusuyla katılan Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks takımı 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Büyükler 57 kilogram Full Contact kategorisinde mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli sporcusu Fatih Koçyiğit üçüncülük maçında rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Gençler 65 kilogram Full Contact kategorisinde mücadele eden Büşra Güneş ise yarı final müsabakasında rakibi Yaren Çınar’a mağlup olarak bronz madalya kazandı.

“Hedefimiz milli takım”

Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı Başantrenörü Mevlüt Aker, hedeflerinin Milli Takıma girmek olduğunu belirterek, “Avrupa Kupası maçlarında sporcularımız elinden geleni yaptılar. Dört sporcumuzla katıldığımız müsabakalardan iki bronz madalya ile döndük. Şimdi sporcularımızla birlikte Gaziantep’te düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar alarak sporcularımızı Milli Takıma kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.