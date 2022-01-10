Kaymakam Deniz Pişkin gazetecilerle buluştu

Konya’nın Seydişehir İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile ilçede görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından ilçe basını için kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Yerel ve ulusa basın temsilcilerinin katıldığı programda bir konuşma yapan Kaymakam Pişkin, gazetecilerin halkın sorunlarını dile getiren, çevredeki olayları objektif olarak yansıtan devletle millet arasında köprü görevi yaptıklarını söyledi.

Gazetecilerin çok önemli bir kamu hizmetini verdiklerini belirten Kaymakam Pişkin, “Vatandaşların talep ve düşüncelerini yukarılara aktarma konusunda çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Aynı zamanda bizim çalışmalarımızın kamuoyuyla paylaşılması ve vatandaşın doğru bilgilendirilmesi noktasında da aktif bir çalışma yapıyorsunuz. Bu anlamda sizlerin varlığı bizlere güç vermiştir. El birliği ve gönül birliği içerisinde ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız. Sizlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bütün basın mensubu arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Hepinize sağlık sıhhat içerisinde uzun bir ömür diliyorum" diye konuştu.