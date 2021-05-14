Kaymakam Demirkol’dan sürücülere çikolata ikramı

Konya’nın Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, jandarma uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülere çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı.

Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Ramazan Bayramı münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek kolluk kuvveti mensuplarıyla bayramlaştı. Kaymakam Cüneyt Demirkol, ilçede yaşayan şehit ailelerini de ikamet adreslerinde ziyaret ederek sohbet etti ve Ramazan bayramlarını tebrik etti. Cüneyt Demirkol, daha sonra Isparta karayolu üzerinde bulunan jandarma noktasında uygulama yapan teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Mesaideki jandarma personeline kolaylıklar dileyerek bayramlarını kutlayan Kaymakam Demirkol, denetim için durdurulan araçların sürücülerine de hayırlı yolculuklar dileğinde bulunurken, çikolata ikram edip bayramlarını kutladı.

Hüyük’te Demirkol ve beraberindeki ilçe protokolü şehit kabirlerini de ziyaret ederek dua etti. Müftülük görevlileri ile şehit kabirlerinin başında Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu.