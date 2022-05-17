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Karatay’ın 42. toplu konut hamlesi Aksapark’ın temeli atıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan 42. toplu konut hamlesi olan 312 dairelik Aksapark Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Karatay’ın düzenli şehirleşmesine ve vatandaşın konut ihtiyacına çözüm ürettiklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “İlçemizin kentsel dönüşümüne yönelik önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde 2 yeni kooperatifimizi de kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

KONYA 17.05.2022, 14:28
Karatay’ın 42. toplu konut hamlesi Aksapark’ın temeli atıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan 42. toplu konut hamlesi olan 312 dairelik Aksapark Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Karatay’ın düzenli şehirleşmesine ve vatandaşın konut ihtiyacına çözüm ürettiklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “İlçemizin kentsel dönüşümüne yönelik önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde 2 yeni kooperatifimizi de kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Karatay Belediyesi öncülüğüyle kurulan Aksapark Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın yanı sıra Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Konya İl ve Karatay İlçe Teşkilat mensupları, muhtarlar ile Aksapark’ın hak sahipleri katıldı.

“İlçemizin düzenli şehirleşmesine ve dönüşümüne katkı sağlıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca törende yaptığı konuşmada, Aksapark’ın ilçede Karatay Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen 42. toplu konut hamlesi olduğunun altını çizerek, "Karatay’ımızın düzenli şehirleşmesine ve hemşehrilerimizin konut ihtiyacına çözüm üretmeye devam ederken; ilçemizin de kentsel dönüşümüne yönelik önemli katkılar sağlıyoruz. Bu çerçevede belediyemiz öncülüğünde kurulan Aksapark Projesi’ni hayata geçirdik ve başvurularını aldık. İçinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla kooperatifimizin kuralarını dijital ortamlarda, noter huzurunda yaparak üyelerimizi belirledik. Toplamda 312 daireden oluşan kooperatifimiz; yaklaşık 25 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Yeşil alanları, spor alanları, peyzaj düzenlemeleri, park ve dinlenme alanları ile kapalı otoparkın da bulunacağı kooperatifimizin ilçemizin prestij ivmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Projemiz; her biri 6 kat olmak üzere 26 bloktan oluşacak. Projede 139 metrekarelik 3+1 216 daire ve 114 ile 90 metrekarelik 2+1 96 daire bulunacak. Projemizle, ilçemizde düzenli ve güvenli yapılaşmanın hızlandırılmasına, yeni özel sektör girişimlerinin özendirilmesine ve vatandaşlarımızın çok daha ferah ve konforlu yaşam alanlarına kavuşmasına imkan sunuyoruz. Amacımız; Karatay’ımızı çok daha güzel yarınlara en iyi şekilde hazırlamak” ifadelerini kullandı.

Her geçen gün belediye öncülüğünde kurdukları toplu konut hamleleriyle ilçenin dönüşümüne büyük katkı sağladıklarını hatırlatan Başkan Hasan Kılca, iki yeni toplu konut kooperatifinin de müjdesini verdi. Başkan Kılca, "Toplu konut hamlelerimiz bunlarla sınırlı değil. 2 ayrı noktada büyük oranda anlaşmalarını sağladığımız kooperatiflerimizin duyurusunu da ilerleyen günlerde yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, projenin hayırlar getirmesini dilerken, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projeyi hayata geçiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibini kutladı.

“Konya’mızın belediyeleri büyük bir hizmet yarışında”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Konya belediyelerinin birbirinden önemli ve güzel işlere imza attığını söyledi. İl Başkanı Hasan Angı, “Konya belediyelerimiz, başkanlarımız; gerçekten de güzel işlere imza atıyorlar ve büyük bir hizmet yarışı içindeler. İlçelerimizin her alanına dokunuyorlar. İşte AK Parti belediyelerinin ve AK Parti Belediyeciliğinin farkı bu. Sağ olsunlar, başkanlarımız, kendilerinden önceki başkanlarımızdan bayrağı devralarak bu çıtayı daha da yukarılara çıkarıyor. Allah hepsinden razı olsun. Karatay Belediyemiz öncülüğünde kurularak bugün temelleri atılan Aksapark Toplu Konut Yapı Kooperatifimizin de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kumköprü Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi’nde hayata geçirilen Aksapark Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli, protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde atıldı.

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