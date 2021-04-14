Karatay’dan ‘geri dönüşüm evden başlar’ seferberliği

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, “Geri Dönüşüm Evden Başlar” sloganıyla başlattığı proje kapsamında ilçe genelindeki bütün evlerde geri dönüşüm seferberliği başlattı.

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu Gönüllüleri’, “Geri Dönüşüm Evden Başlar Projesi” kapsamında ilçe genelindeki bütün evlere bilgilendirici broşürler dağıtarak sfır atık konusunda kısa eğitimler veriyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak, ilçe genelinde ortaya çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanarak dönüştürülmesine katkı sunulması amacıyla “Geri Dönüşüm Evden Başlar Projesi”, ilçedeki yaklaşık 40 bin konutta gerçekleştiriliyor. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Sıfır Atık Çalışma Grubu Gönüllüleri, evleri tek tek ziyaret ederek bez çanta ve içerisinde sıfır atık konusunda bilgilendirici broşür, tohum kalem ve açacakla birlikte mavi toplama poşeti dağıtırken, site yönetimlerine ise atık toplama konteyneri, ağaç fidesi ve kafesler dağıtıyor. Proje ile evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması, ekonomik olarak değer taşıyan kağıt, karton, plastik, cam, metal ve kompozit ambalaj gibi atıkların yanı sıra atık yağlar, atık ilaçlar ile piller gibi atıkların çöplerden ayrı bir şekilde toplanması hedefleniyor. Toplanan atıklar ise ekipler tarafından bertaraf edilerek ekonomiye ve kullanıma kazandırılıyor.

“Yaşanalabilir bir gelecek bırakmak en büyük hedefimiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak sıfır atıkla ilgili çalışmaları çok önemsediklerinin altını çizerek “Geri Dönüşüm Evden Başlar” projesiyle atıkların yerinde ayrıştırarak, geri dönüşümlerini sağladıklarını belirtti. Başkan Hasan Kılca, “İlçemiz genelinde Sıfır Atık bilincinin daha da gelişmesi ve daha geniş bir tabana yayılması adına ilçemizdeki herkese ulaşma gayretindeyiz. Temiz, yeşil ve yaşanılabilir bir Karatay’ı geleceğe miras bırakmak, bizim en büyük sorumluluğumuz. Karatay Belediyesi olarak bu sorumlulukla bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Geri dönüşüm çalışmalarımızla yaşadığımız doğayı ve canlıları koruyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızla da işbirliği içerisindeyiz. Günlük yaşantımızda çok daha az atığın oluşması ve oluşan bu atıkların uygun bir şekilde toplanıp geri dönüştürülmesi için Karatay genelinde eğitimler veriyoruz. Özellikle site yöneticilerimiz ve apartman görevlilerimizle bir araya gelerek, onlara projeyi ve projenin nasıl yürüteceğimizi anlatıyoruz. Atıklar, evlerde tiplerine göre ayrıştırılıyor ve dönüştürülüyor. Karatay’da çöpler artık doğayı kirletmiyor, aksine temiz bir çevre oluşturmak için bize kaynak sağlıyor. Sıfır atık ve çevre konusunda hemşehrilerimizin de duyarlı hareket etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu vesileyle projemize katkı sunan tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum” dedi.