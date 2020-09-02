Karatay’da yol yapım ve asfaltlama çalışmaları sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yarma Mahallesinde yürütülen yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi bu sezonda da ilçe merkezi ve merkeze en uzak tüm mahallelerde yoğun bir yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yürütüyor. Ekipler, yeni sezonun başladığı günden bu yana ilçenin dört bir tarafındaki pek çok noktasında yeni yol açma veya asfalt serimi gerçekleştiriyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu çalışmalar kapsamında Yarma Mahallesini ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Yarma Mahallesi ile Konya-Adana arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Yarma Mahallesi Muhtarı Mehmet Ünal ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç’in de eşlik ettiği ziyarette, ekiplere hayırlı işler dileğinde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu yıl için 200 bin ton asfalt serimi hedefi koyduklarını hatırlatarak ilçe merkezinde olduğu gibi merkeze uzak birçok noktada da yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

İlçe genelindeki yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını değerlendiren Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak ilçe merkezimizin yanı sıra merkeze uzak mahallelerimizde de yoğun bir çalışmamız var. Şu anda 30’un üzerinde ekibimiz altyapısı tamamlanmış ilçemizin farklı mahallelerinde tretuvar, kaldırım yapımı, sathi kaplama, yol hazırlık çalışmaları ile asfalt serimi gibi birçok çalışma yürütüyor. Yarma Mahallemizde de yaklaşık 5 kilometrelik bir bağlantı yolu çalışmamız var. Yarma Mahallemiz ile Konya - Adana arasındaki bu çalışma bölge halkımızın da talebiydi ve çok da güzel bir yol oluyor. İlçemize ve hemşehrilerimize hizmetlerin en güzelini kazandırmaya devam edeceğiz. Amacımız, ilçemizin tüm mahallelerinin yol standardını yükseltmek, her hemşehrimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sunmaktır. Karatay’da vatandaşlarımızın çok daha modern ve güvenli yollarla sevdiklerine ulaşması için mesai harcayan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Projemizin mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.