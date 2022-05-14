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Karatay’da “Şehir ve Medeniyet Çalıştayı” gerçekleştirildi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin katkılarıyla organize edilen “Şehir ve Medeniyet Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın tarihi ve kültürel varlıklarını koruyan, tanıtan ve onları geleceğe taşıyan projeler ürettiklerini söyledi.

KONYA 14.05.2022, 14:45
Karatay’da “Şehir ve Medeniyet Çalıştayı” gerçekleştirildi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin katkılarıyla organize edilen “Şehir ve Medeniyet Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın tarihi ve kültürel varlıklarını koruyan, tanıtan ve onları geleceğe taşıyan projeler ürettiklerini söyledi.

Karatay Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen “Şehir ve Medeniyet Çalıştayı” Celaleddin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, programın Karatay’da gerçekleştirilmesinin öneminden bahsetti.

“Karatay’ın kimliğini koruyan projelerimiz sürecek”

Başkan Hasan Kılca, “Şehirler, medeniyetlerin mekansal karşılığıdır. Medeniyeti inşa eden, taşıyan ve yaşatan da mekanlardır. Egemen oldukları bu topraklarda farklılıklara saygı gösteren ecdadımız; ticarete verdiği önem, sahip olduğu eğitim, kültür ve sanat birikimleriyle geleceğimize çok zengin bir miras bırakmışlardır. Dolayısıyla bu şehrin bir anlamı, bir ruhu ve en önemlisi de bir kimliği var. Bizler de ilçemizin tarihi ve kültürel varlıklarını koruyan, tanıtan ve onları geleceğe taşıyan projeler üretiyoruz. Geçmişi 800 yıl öncesine dayanan Obruk Hanı’nın restorasyonunu tamamladık. Tarihi hanın hemen yanı başındaki Kızören Obruğu’nun etrafını da yeniden düzenleyerek Konya ve ülkemizin turizmine kazandırıyoruz. Yağlıbayat Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan Savatra Antik Kenti ile Hayıroğlu Mahallemizdeki Boncuklu Höyük ile ilgili kazıların tamamlanmasıyla bu bölgelerin de turizme kazandırılmasına çalışıyoruz. Yine ilçe merkezimizde de hem Konya’mızın şehir kimliğini koruyan hem de düzenli şehirleşmenin önünü açan kentsel dönüşümle alakalı birçok proje yürütüyoruz. İlçemizin geçmişini koruyan bu projelerimizin yanında, yeniden tarih yazma şuuruna sahip gelecek nesillerin yetişmesine de gayret ediyoruz. Bir yandan gençlerimizin eğitim hayatlarını kolaylaştıran eğitim tesisleri, materyaller ve birçok proje üretirken; diğer taraftan sportif projeler yapıyoruz. Biliyoruz ki ülkemizin geleceği gençlerimizdir. Onlar için çalışmaya, ter dökmeye ve ülkemizin umudu olmalarını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, bilime değer veren şehirlerin medeniyetlerini en yüksek kalitede tuttuğuna vurgu yaparak, Konya’nın kadim bir medeniyet olma kimliğini her zaman sürdürdüğünün altını çizdi. Rektör Aksoy, Konya’nın bir medeniyet şehri olma kimliğini hiçbir zaman kaybetmediğini söyleyerek, “Bugün de bu kimliğini devam ettirmektedir. Bugün şehirlerin yaşanılabilir olması bir medeniyetin devamlılığının temel unsurlarından biridir. İnsanı yaşatan şehirler medeniyetin harcı noktasında bulunmaktadır. Çalıştay için seçilen iki başlık çok kıymetli. Medeniyet toplumu etkilediği gibi aynı zamanda toplumdan da etkilenmektedir. Bir medeniyete yön verebilmek ise toplumun sahiplenişi ile ilgilidir. Medeniyetlere eşlik eden şehirler durmaktadır” şeklinde konuştu.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz Şehir ve Medeniyet Çalıştayı’nın Konya’da yapılmasının tesadüf olmadığına işaret ederek, Konya’nın kadim geçmişine ve şehir kültürüne verdiği değere dikkat çekti.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ise Şehir ve Medeniyet Çalıştayı’nın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu çalıştayın çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum. Biz şehri mikro organizmaya benzetiyoruz. Şehir mimarların eliyle emeğiyle başlatılıp daha sonra bu hücrelerin büyümesiyle ortaya çıkar. Bir mimar bir ailenin ihtiyacını aldıktan sonra konutu inşa ediyor. Şehir ise o konutun dış mekana yansıması için oluşturulan bir mekanizma konumuna dönüşüyor. Bu noktada şehirler toplumu şekillendiriyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştaya geçildi. Selçuk Üniversitesi’nin yanı sıra Türkiye’nin birçok üniversitesinden akademisyenler, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri; Şehir Ekosistemi, Yerel Yönetim, Geleceğin Şehirleri, Şehir Kimliği ve Kültürel Miras, Toplumsal Yaşam, Şehir Sosyolojisi, Şehir Güvenliği ve Konut Tipolojisi gibi daha birçok konuyu oluşturulan çalışma masalarında etraflıca ele aldı.

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