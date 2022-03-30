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Karatay’da robotların yarışı başladı

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde Robokaratay Projesi çerçevesinde “Karatay Robot Yarışması” başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, iki gün sürecek yarışmanın ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

KONYA 30.03.2022, 17:16
Karatay’da robotların yarışı başladı

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde Robokaratay Projesi çerçevesinde “Karatay Robot Yarışması” başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, iki gün sürecek yarışmanın ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Yenilikçi ve üretim odaklı bilimsel ve teknolojik gelişmelerden haberdar olan, bu alanlarda da kendisini daha iyi yetiştirmek isteyen gençlere katkı sunan Karatay Belediyesi’nin bu çerçevede bir projesi daha hayata geçerek, RoboKaratay Projesi çerçevedeki “Karatay Robot Yarışması” başladı. Karatay’daki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışma, Karatay Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştiriliyor. Yarışma boyunca ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra danışmanlarından oluşan toplamda 45 okuldan 400’ün üzerinde öğrenci, tasarladıkları robotlarla 9 farklı kategoride kıyasıya yarışıyor. Öğrenciler “Robotlar Yarışıyor” programı ile hem eğlenecekler hem de geleceğin mesleği olan robotik uygulamalar konusunda deneyim kazanacaklar. Yarışmaların ilk gününde düzenlenen törene Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Mehmet Ay, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, protokol üyeleri ile eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

“RoboKaratay Projesi sayesinde bilimle donanmış bir nesle katkı sunuyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleceğin popüler meslek alanlarından birisi olan robotik kodlamayı çok daha geniş bir tabana yaymak, öğrenilmesini eğlenceli bir hale getirmek için Karatay’da Robokaratay Projesi’ni hayata geçirdiklerini ifade ederek, özellikle gençler arasında robotik teknolojilere olan ilgiyi artırmak istediklerini belirtti. Gençlere geleceğin teknolojilerini öğretmek için ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, “Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için Robokaratay Projemizi hayata geçirdik. Proje çerçevesinde ilçemizdeki 10 okulumuza robotik kodlama atölyesi kurduk. Şimdi de proje çerçevesinde Karatay Robot Yarışması’nı düzenliyoruz. Bu yarışları düzenlememizin asıl amacı, geleceğin teknolojilerine çocuklarımızı, gençlerimizi hazırlayabilmek. Çocuklarımızın Türkiye’nin geleceğine ve nitelikli insan kaynağına gün be gün güç katacağını, kendilerini de bütünsel olarak geliştireceklerini çok iyi biliyoruz. İlçemizdeki ilkokul, ortaokul ve liselere TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kurmuştuk. Yine kayıt yaptıran ilçemizdeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine ‘TÜBİTAK Bilim ve Teknik’ ile ‘Bilim Çocuk’ dergilerini ücretsiz bir şekilde ulaştırmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla bilgi ve teknolojiyle donatılmış bir neslin yetişmesine katkı sunduğumuza inanıyorum. Bu gençlerimiz, gelecekte alanlarında adından söz ettirecek işler ortaya koyacaklardır. Yarışmaya katılan ve ister başarılı olsun veya olmasın tüm çocuklarımız, ülkemizin gücünün ana omurgasını oluşturacaklar. Karatay Belediyesi olarak bu sürece her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz” dedi.

"Bilimde gençlerin katılımına çok önem veriyoruz"

Öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını amaçladıklarını aktaran Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, bilimde gençlerin katılımına çok önem verdiklerini ifade ederek, Karatay Robot Yarışmasının bu açıdan çok önemli olduğunu söyledi. Robotik kodlamayla öğrencilerin üretim motivasyonuyla analitik düşünme yeteneklerinin güçlenmesine katkı sağlanacağını söyleyen Büyük, “Hasan Başkanımız eğitim için her zaman tüm imkanlarını seferber ediyor. Bu bir ekip çalışmasıdır. Karatay Belediye Başkanımız nezdinde tüm paydaşlara ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz başarılarıyla destan yazıyor. Amacımız öğrencilerimiz mezun olduğu zaman sanayiye giderken çırak olarak değil usta olarak gitmesi. Bu birliktelikle de hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Emek veren, çalışan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Karatay Belediyesinin katkılarıyla bir de kütüphane kazandırıldı. Kütüphaneye 2015’te hayatını kaybeden Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarından Denizhan Kavuş’un adı verildi. Protokol üyeleri, ‘Denizhan Kavuş Z Kütüphanesi’’nin açılışını da gerçekleştirdi ve kütüphaneyi birlikte inceledi. Kütüphane açılışının ardından protokol üyeleri, 412 ortaokul ve lise öğrencisinin yanı sıra 103 danışma öğretmenin katıldığı yarışmada ter döktü. Yarışmada ter döken öğrenciler ve öğretmenleri, Robokaratay Projesi çerçevesinde düzenlenen yarışmada yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, Robokaratay Projesi’ni hayata geçiren ve yarışmayı düzenleyen Karatay Belediyesi ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

İki gün sürecek yarışmalar; Sünger Bob Robot Yarışması, Serbest Sumo Güreşi, Sctrach ile Oyun Tasarım Yarışması, Tozkoporan Çizgi İzleyen Robot Yarışması, Hızlı Çizgi İzleyen Robot Yarışması, Yumurta Toplayan Robot Yarışması, İHA (Dron) Robot Yarışması ile Serbest Kategorilerinde yapılacak. Yarışmaya katılan tüm okullara bin 500 TL değerinde set hediye edilirken; yarışmada her kategoride danışman ve öğrencilere ayrı ayrı olarak; 1’incilik ödülü 750’şer TL, 2’ncilik ödülü 500 TL, 3’üncülük ödülü 250 TL, mansiyon ödülü olarak ise 750 TL verilecek.

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