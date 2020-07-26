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Karatay’da nikahlara korona virüs düzenlemesi

KARATAY BELEDİYESİ ÇİFTLERİ EN MUTLU GÜNLERİNDE VİRÜSTEN KORUMAK İÇİN DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON ÇALIŞMALARINI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYOR.

KONYA 26.07.2020, 10:13
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Karatay’da nikahlara korona virüs düzenlemesi

Konya’nın merkez Karatay ilçe Belediyesi korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle azalan nikah talepleri ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alıp nikah işlemlerinde düzenleme yaparak, su kapsamda nikah salonunun kapasitesini 12’ye düşürdü.

Karatay Belediyesi çiftleri en mutlu günlerinde virüsten korumak için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Nikah memuru, gelin-damat ve şahitlerinde yine sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturmasına izin veriliyor. Nikaha gelen misafirler, solunum ve temas yoluyla kolayca bulaşabilen salgına karşın maskesiz içeriye alınmıyor; girişte ateşleri ölçülüyor. İnsanları toplu halde bir araya getiren ve yakın temas ihtimali taşıyan takı merasimi gibi uygulamalara kesinlikle izin verilmiyor. Nikahı kıyılan çift ve aileleri tebrikleri uzaktan kabul ediyor.

Nikah salonu düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Çiftleri en mutlu günlerinde virüsten korumak için nikahın kıyılmasının ardından törenin gerçekleştiği nikah salonu havalandırılıyor, kullanılan kırtasiye ürünleri, masa ve sandalyeler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından özel solisyonlu ürünlerle dezenfekte ediliyor. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından iki nikah arasında en az 20 dakikalık bir ara veriliyor.

Karatay Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü olarak nikah işlemlerinde çiftler, iki tane şahit ve en fazla 12 misafir ile nikah kıyma işlemlerini yaptıklarını belirten Evlendirme Memuru Ünal Uçar, "Evlendirme Müdürlüğümüzde salgın öncesi günlük ortalama 35 nikah kıyılırken bu sayı günlük 17’lere geriledi. Bu salgın hastalıktan dolayı çiftlerimiz duyarlılık göstererek nikahlarını ileri bir tarihe erteleme veya kısıtlı bir çerçeve içerisinde, daha az konuk ve iki şahit huzurunda nikah kıyma işlemlerini tercih etmekteler. Nikahını erteleyemeyen çiftlerimiz için Belediyemiz tarafından evlendirme memurluğumuz ve nikah salonumuzda dezenfektasyon işlemleri belli periyotlar halinde dezenfekte edilerek ortamların daha nezih daha temiz bir hale getirilmesi sağlanmaktadır" dedi.

“Halk sağlığı önceliğimiz, üzerimize düşeni yapıyoruz”

Karatay Belediyesi olarak, halk sağlığı ile ilgili her türlü çalışmayı yaptıklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’daki vaka artışlarını göz önünde bulundurup çalışmalarını buna göre daha da titizlikte yaptıklarını belirterek dezenfekte çalışmalarının ilçe genelinde periyodik olarak sürdürüldüğünü belirtti. Vatandaşların toplu halde bulundukları ortamlarda dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Başkan Hasan Kılca, "Vatandaşlarımızdan ricamız Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere yetkili kurumlarımızın bilgilendirmelerine, yetkililerce önerilen kişisel temizlik, dezenfeksiyon ve sağlık konularına uymalarıdır. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeliyiz. Bizler devletimizin tüm ilgili kurumları gibi 24 saat hemşehrilerimizin sağlığı ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kamu kurumlarından, camilere, parklardan okullara kadar tüm alanlarda dezenfektan çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz çiftlerimizi en mutlu günlerinde virüsten korumak için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Pandemi sürecinde nikahlar biraz buruk geçiyor ama insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu unutmamız gerekiyor. Çiftlerimiz gönlünü ferah tutsun. Nikah Müdürlüğümüzde gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz. Konyalı hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına adım adım uyarak sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu zorlu süreci de iyi bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlardan Karatay Belediyesi’ne teşekkür

Koruyucu malzemelerle nikaha geldiklerini dile getiren çiftler ise, "Vatandaş olarak Belediyenin çalışmalarından memnunuz. Bir önceki nikahtan hemen sonra ilaçlama yapıldı. Belediyemiz sağlığımızı düşünüyor. Korona virüsünden dolayı ertelemedik ama tedbirlerimizi aldık. Ondan sonra nikahımızı kıydık. Hemşehrilerimizden tek temennimiz kendilerine dikkat etmesi koruyucu malzemelerini kullanması. Bizler sadece şahitlerimiz ve az sayıdaki yakınlarımız ile nikahı kıydık, zaten belediye kalabalığa izin vermiyor. Herkes de bu uygulamaya uyarsa mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı.

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