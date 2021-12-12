Karatay’da Nakipoğlu Sağlık Tesisi’nin protokolü imzalandı

KONYA (İHA) – Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi yeni bir sağlık tesisi daha kazandırıyor. Nakipoğlu Mahallesine yapılacak Sağlık Tesisi; Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni de içine alan üç kompleksi bir araya getirecek.

Nakipoğlu Aile Sağlığı Merkezi, 2 bin 825 metrekarelik inşaat alanında hayata geçecek. 3 kompleks şeklinde hayata geçirilecek sağlık tesisinde; 5 üniteli doktor-hemşire odaları, aşılama ve gebe izleme odaları, laboratuvar, tıbbi müdahale odası, ağız diş polikliniği, sigara bırakma polikliniği, çocuk gelişimi uzmanı odası, okul sağlığı odası, psikolog odaları, sağlıklı beslenme danışmanı diyetisyen odaları, fizyoterapist odası, fiziksel egzersiz salonu, gebe sınıfı salonu, mamografi odası, üreme sağlığı ve ketem danışmanlığı, eğitim toplantı salonu, acil müdahale odası, laboratuvar-kan alma odası ve 2 adet de dinlenme odası bulunacak.

Nakipoğlu Sağlık Merkezi için hazırlanan işbirliği protokolü, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç tarafından imzalandı.

“Yeni sağlık merkezimiz geniş bir bölgeye hizmet verecek”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, son 2,5 yılda Karatay’a 7’nci sağlık merkezini kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yeni projenin Nakipoğlu Mahallesi’ne hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Kılca, “Bu dönem içerisinde ilçemize Bakanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hayırsever hemşehrilerimizin de katkılarıyla 6 sağlık tesisi kazanmış olduk. 7’incisi de Nakipoğlu mahallemizde olacak ve projemizin protokolünü imzaladık. Nakipoğlu Mahallemize kazandıracağımız sağlığı merkezimizin bir başka özelliği daha var. Projemizde hem Aile Sağlığı Merkezi hem 112 Acil Sağlık İstasyonu hem de Sağlıklı Hayat Merkezi bulunacak. 3 kat olarak tasarladığımız merkez, geniş bir bölgeye hizmet verecek. Geniş bir bölgeye hizmet edecek projemiz Konya’mıza ve Karatay’ımıza hayırlı olsun” dedi.

“Yüzümüzü ağartan bizi güçlendiren bir tesise kavuşuyoruz”

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da Konya’nın sağlık alanında son dönemlerde önemli aşamalar kaydettiğini, özellikle belediyelerin bu alanda önemli destekler sunduğunun altını çizdi. Mehmet Koç, “Karatay Belediyemiz de bu noktada başı çeken belediyelerimizden. Sağlık tesisleri inşa edilmesinin yanı sıra belediyemizin, ihtiyacımız olan arsa tahsisinde de önemli katkıları var. Nakipoğlu Mahallesi’nde yapılacak sağlık tesisimiz de bölge açısından çok önemli. Çünkü bu projemizle iki aile sağlığı merkezimiz birleşmiş olacak. Projemiz tamamlandığında sağlık vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın mutlu olacağı güzel bir tesise kavuşmuş olacak. Burada kanser gibi hastalıkların taranması, obezitenin önlenmesi, fiziksel hareketin desteklenmesi ve bilinçli bir programın vatandaşlarımıza çizilmesi ve psikolojik destek verilmesi açısından bu merkezlerimiz çok önemli. Aile hekimlerimizin yönlendirdiği hastalar burada hizmet alacaklar. Ayrıca merkezimizde 112 Acil Sağlık İstasyonu da olacak. Bu üç kompleksin bir arada olduğu nadir bir sağlık merkezi olacak. Gerçekten de yüzümüzü ağartan, bizleri güçlendiren bir tesis olacak. Sağlık Bakanlığımız adına Karatay Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Projemizin Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.