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Karatay’da Millet Kıraathanesi’nin yapımı sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye tarafından ilçeye kazandırılacak olan ve yapımı devam eden Millet Kıraathanesi’nin inşaatı ile projenin bulunduğu alanda yeniden düzenlenen parkta inceleme yaptı.

KONYA 09.11.2021, 13:15
Karatay’da Millet Kıraathanesi’nin yapımı sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye tarafından ilçeye kazandırılacak olan ve yapımı devam eden Millet Kıraathanesi’nin inşaatı ile projenin bulunduğu alanda yeniden düzenlenen parkta inceleme yaptı.

Toplumda genel olarak okumanın yanı sıra ecdadımızdan gelen kıraathane kültürünün de çok daha geniş bir tabana yayılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan Millet Kıraathanesi yatırımlarından birisi de Karatay’da hayata geçiyor. Karatay Belediyesi tarafından Büyüksinan Mahallesine kazandırılacak projenin yapımı aralıksız bir şekilde devam ediyor. Söz konusu projede kütüphane, ders çalışma salonu ve kafenin yanı sıra bilgisayarlar, ücretsiz internet ve günlük gazeteler bulunacak. Kıraathanedeki açık oturma alanları sayesinde ise vatandaşlar, çok daha rahat ve temiz ortamlarda diledikleri gibi vakit geçirebilecekler. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Millet Kıraathanesi’nin inşaatında incelemelerde bulundu. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılca, kıraathane inşaatının yanı sıra kıraathanenin bulunduğu alanda yeniden düzenleme çalışmalarının yapıldığı parkta da inceleme yaptı.

“Hemşehrilerimiz için sıcak bir ev ortamı hazırlıyoruz”

Millet Kıraathanelerinin toplumdaki okuma oranını ciddi seviyede artırdığına dikkat çeken Başkan Kılca, millet kıraathanesi projesiyle, özellikle öğrencilerin kitaba ulaşabilmelerini daha da kolaylaştırmış olacaklarını kaydetti. Projeyle Karataylılar için sıcak bir ev ortamı hazırladıklarına vurgu yapan Başkan Kılca, vatandaşların daha da kaynaşmasına katkı sağlanacak projeyle ilgili olarak, “Millet Kıraathaneleri, yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan eşsiz bir kültürel mirasımızdır. Bu kültürümüzü Karatay’da da yaşatmak amacıyla Büyüksinan Mahallemize bir millet kıraathanesi kazandırıyoruz. Dolapoğlu Camimizin hemen yanı başındaki alana yapılacak proje için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Burası daha önce düğün salonu olarak kullanılıyordu. Biz burayı Millet Kıraathanesine çevirerek tamamen hemşehrilerimizin hizmetine açmış olacağız. Kıraathane projemizin yanı sıra Dolapoğlu Camimizin etrafındaki parkı da yeniliyoruz. Karatay Belediyesi olarak ilçemizi güzelleştirmeye devam ederken; gençlerimizin okuyan, araştıran, düşünen ve üreten bireyler olması için büyük bir çaba içerisindeyiz. İnşallah kısa süre içerisinde bu alanı tamamlayıp hem Millet Kıraathanesiyle hem de yenilenen park alanıyla hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Şimdiden projemizin Karatay’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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