Karatay’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Mayıs ayında başlattığı ilaçlama çalışmalarını sıcakların artışıyla hızlandırdı.

Mayıs ayında özellikle sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan yerler ile kanalizasyonlardaki uçkun ve larvalarının bulunduğu alanların ilaçlanmasıyla Karatay’da başlayan çalışmalara hız verildi. Bu çerçevede Karatay Belediyesi bünyesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı toplam 25 kişilik personel, ULV cihazlı araçlar da dahil olmak üzere toplam 15 araçla ilçenin tamamında ilaçlama çalışması yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda, bahçelerde, yeşil alan ile yeşil kuşaklarda yoğun bir ilaçlama çalışması yaparken; Veteriner İşleri Müdürlüğü kontrolündeki ekipler de ilçenin tüm mahallelerinde, cadde ve sokaklarında belirlenen program çerçevesinde insan ve çevre sağlığını özellikle göz önünde bulundurarak etkin bir ilaçlama yapıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyenin rutin programının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da ilçede ilaçlama çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayarak, “Havaların ısınmasıyla birlikte yaptığımız ilaçlama çalışmalarını ilçe genelinde bir seferberliğe dönüştürdük. Hemşehrilerimizin sağlığına ve günlük yaşamına tehdit unsuru olan her duruma karşı etkin bir ilaçlama çalışması yapıyoruz. Tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımız 25 kişilik ekibimiz ve 15 aracımızla 80 mahallemizin tamamında yaz aylarının sonuna kadar yoğun bir şekilde devam edecek” dedi.