banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor

Karatay’da her öğretmene bir fidan

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ülkemizin fidanlarını büyük bir fedakârlıkla yetiştiren ilçedeki bütün öğretmenlere fidan hediye etti.

KONYA 23.11.2021, 12:32
Karatay’da her öğretmene bir fidan

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ülkemizin fidanlarını büyük bir fedakârlıkla yetiştiren ilçedeki bütün öğretmenlere fidan hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü’ için eğitimcilere en anlamlı hediyeyi Karatay Belediyesi verdi. İlköğretim, ortaokul ve lise olmak üzere Karatay’daki 138 okulda görev yapan yaklaşık 6 bin öğretmene hediye edilen fidanlar eğitimcilere tek tek ulaştırıldı.

Eğitimcilerden fidan hediyesi için başkan Hasan Kılca’ya teşekkür

Fidan hediyelerini alan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü unutmayan Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Öğretmenler, “18 milyonu aşan öğrencilerimizi, fidanlarımızı büyük fedakarlıklarla yetiştirme gayretindeyiz. Karatay Belediyesi de ilçemizdeki bu gayretimizde somut anlamda fidan hediye ettiler. İnşallah yetiştirdiğimiz fidanlarımıza bu fidanı da ekleyerek çaba göstermeye devam edeceğiz. Karatay Belediyemiz her zaman bizlerin, eğitimin yanında oldu. Böyle anlamlı bir günde de anlamlı bir hediyeyle bizi unutmayan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"24 Kasım öğretmenler gününü anlamına uygun bir şekilde kutlamak istedik"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yaptığı açıklamayla bütün eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik etti. Başkan Kılca, "Aile, elbette eğitimin başladığı yerdir ve eğer aile güçlüyse toplum da güçlüdür demektir. Aileden sonra ise okullarımız ve kıymetli öğretmenlerimiz gelir. Bizler de Karatay Belediyesi olarak buradan hareketle bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü anlamına uygun bir şekilde kutlamak istedik. Bu amaçla ilçemizde görev yapan bütün öğretmenlerimize birer fidan hediye ettik. Meslek hayatları boyunca öğretmenlerimizin okullarımızda yetiştirdiği fidanlara bir fidan da bizler eklemiş olduk. Bir yandan yavrularımızı yetiştirirken şehrimizin ülkemizin daha da güzelleşmesine bir katkı daha sunmuş olacaklar” ifadelerini kullandı.

"Bir öğretmen bir insan yetiştirir ve bir insan bir dünyayı değiştirir"

Öğretmenlerin bir nesli yetiştirirken tüm insanlığa da adına hizmet yapmış olduğuna vurgu yapan Hasan Kılca, öğretmenliğin toprağa bırakılan bir tohumun filizlenmesi gibi yavrularımızın hayata katılması yolunda büyük bir değer taşıdıklarının altını çizdi. Başkan Kılca, "Öğretmenlik; sabır, sevgi ve muhabbetle insan yetiştirme becerisidir. Öğretmek; milli ve manevi değerler ışığında bir nesli ihya etmektir, özlenen ve beklenen bir nesli inşa etmektir. Dolayısıyla bir öğretmen bir insan yetiştirir ve bir insan bir dünyayı değiştirir. Tüm bunların yanı sıra öğretmenlerimiz sadece bir eğitmen değil, aynı zamanda bir mühendis, bir mimar ve bir doktordur. Öyle ki insanı manevi anlamda onarıp inşa etmek, hal ve davranışları ölçüsünde yönlendirmek ve kişiliğini oluşturmasında katkı sunmak paha biçilemez değerdedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde görevlerini hiçbir şekilde ihmal etmeyen öğretmenlerimiz, gerek uzaktan eğitim sistemiyle gerekse yüz yüze eğitimde hep büyük bir gayret içinde oldular. Öğretmenlerimiz, bu çabalarıyla bu zorlu sürecin isimsiz kahramanları arasında olmayı başarmışlardır. Bu vesileyle hem bir yönetici olarak hem de aynı zamanda bir baba olarak bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Karatay Belediyesi olarak bizler de ilçemizin eğitimin sürecine katkı olması bağlamında birçok proje ve yatırımı hayata geçirdik. Eğitim tesislerinin yapımından, bakım ve onarımlarına, okullarımızın bahçelerinin düzenlenmesinden eğitim çağındaki yavrularımızın gelişimlerine katkı olacak daha birçok projeye kadar ilçemizin eğitim kalitesinin yükselmesine destek oluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, eğitim şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7