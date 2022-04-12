Karatay’da GES projeli kapalı pazar marketlerin yapımında sona gelindi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Güneş Enerjisi Santrali (GES) modeliyle tasarlanan Kalenderhane ve Büyüksinan kapalı pazar marketlerinin yapımında sona gelindi.

Karatay Belediyesi, ilçedeki kapalı pazar marketlerine yenilerini ekliyor. Bu çerçevede Karatay Belediyesi tarafından 2 bin 275 metrekarelik alanda projelendirilen ve tek kat olarak tasarlanan Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi ile 2 bin 350 metrekarelik bir inşaat alanına sahip Kalenderhane Kapalı Pazar Market projelerinin temelleri, geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlenen törenle atıldı. İdari bölüm, enerji odası, çay ocağı güvenlik, mescit ve tuvaletlerin yer alacağı 2 kapalı pazar marketin en önemli ortak özelliklerini, çatılarının tamamen GES ile donatılacak olması oluşturuyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve yapımcı firma temsilcileriyle birlikte çevreci ve yeni nesil modeliyle inşa edilen Büyüksinan ve Kalenderhane Kapalı Pazar Market projelerinin inşaatlarında incelemelerde bulundu.

“Hem alışverişe konfor katacak hem elektrik üretecekler”

Her 2 projenin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca, söz konusu kapalı pazar marketlerin hem vatandaşların ve pazar esnafının konforlu alışverişine katkı sağlayacağını hem de kendi enerjisini üreten yatırımlar olduğunun altını çizdi. Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak, Kalenderhane ve Büyüksinan Mahallelerimizde iki adet kapalı pazar market inşa ediyoruz. İlçemize kazandıracağımız ve toplamda 4 bin 650 metrekare kapalı alana sahip bu yeni nesil pazar marketlerimizin inşaatlarında incelemelerde bulunduk. İki projemizin en önemli özellikleri kapalı Pazar marketlerimizin çatılarında güneş enerji santrallerinin (GES) olmasıdır. Dolayısıyla bu pazar marketlerimiz, hem hemşehrilerimizin ve esnafımızın hizmetinde olacak ve vatandaşlarımızın alışverişine yeni bir konfor katacak hem de bir taraftan enerji üretecek. Tamamen çevreci olan bu kapalı pazar marketlerimizin yapımlarında sona geldik. Bu marketlerde tamamlandığında Karatay’da kapalı pazar market olmayan yer kalmayacak. Şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.