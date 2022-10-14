Karatay’da emekliler için Çanakkale ve Bursa Kültür gezileri

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin emeklilere yönelik olarak düzenlediği tarihi ve kültürel geziler bu yıl da devam ediyor.

Karatay Belediyesi, Karatay Emekli Konaklarından faydalanan emeklilere yönelik eğitim, sosyal ve kültürel gibi daha birçok alanda önemli projeler hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Karatay Belediyesi, Karatay Emekliler Konaklarına kayıtlı 600 emekli için Bursa ve Çanakkale kültür gezisi programı düzenledi. Her hafta sonu bir grubun dahil edildiği 2 günlük programlar çerçevesinde emekliler önce Bursa’yı gezdi. Bursa Ulu Cami, Cumalıkızık Köyü, Osman Gazi Türbesi, Yeşil Türbe, Emir Sultan Türbesi ve Tarihi Çınar’ı görme fırsatı bulan Karataylı emekliler, daha sonra Çanakkale’ye geçti. Türk tarihinin en önemli zaferlerine sahne olan Çanakkale’de Seyit Onbaşı Tabyası, Şahindere Sargı Yeri Hastane Şehitliği, Alçıtepe 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conk Bayırı’nı gezen Karataylı emekliler, unutulmaz 2 gün geçirdi.

Emeklilerden Karatay Belediyesine gezi teşekkürü

Duygusal anların yaşandığı geziyi değerlendiren Karataylı emekliler, programın kendileri için çok güzel ve anlamlı geçtiğini ifade etti. Gezi dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve belediye çalışanlarına teşekkür eden emekliler, “Önce Bursa’yı gezdik. Burada ecdadımızın türbelerini, emanetlerini ve izlerini görme fırsatı bulduk. Daha sonra Çanakkale’ye geçtik. Çanakkale’de de her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen dedelerimizin kahramanlıklarına şahitlik ettik. Allah hepsinden razı olsun. Karatay Belediyemiz sayesinde buraları görmüş olduk. Geziyi düzenleyen Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve emeği bulunan tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tarihi ve kültürel değerlerimizi yerinde görmelerini istedik”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Belediyesi olarak vatandaşın sosyal ve kültürel hayatına dokunmaya devam ettikleri söyledi. Başkan Kılca, “Karatay Emekli Konaklarımızdan faydalanan büyüklerimize yönelik Bursa ve Çanakkale gezisi düzenledik. Büyüklerimizin tarihimizin ve medeniyetimizin en önemli iki şehri olan Bursa ve Çanakkale’yi gezmelerini, medeniyetimiz ile tarihimizin maddi-manevi tüm değerlerini yerinde görmelerini arzu ettik. Programlarımız oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor. Hemşehrilerimizin kültürel ve sosyal hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.