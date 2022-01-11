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Karatay’da dev dönüşüm hareketi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi; düzenli şehirleşmenin yanı sıra vatandaşların çok daha konforlu, sağlam ve güvenli konutlarda yaşaması amacıyla ilçe genelinde pek çok çalışma yürütüyor.

KONYA 11.01.2022, 15:40
Karatay’da dev dönüşüm hareketi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi; düzenli şehirleşmenin yanı sıra vatandaşların çok daha konforlu, sağlam ve güvenli konutlarda yaşaması amacıyla ilçe genelinde pek çok çalışma yürütüyor.

Özgün mimari anlayışıyla tasarlanan konutları, parkları, tesisleri ve günümüz yaşam koşullarına uygun sosyal donatı alanlarıyla Karatay’ı çok farklı bir konuma taşımak için Karatay Belediyesi, özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı.

Karatay Belediyesi; her yıl yüzbinlerce ziyaretçisiyle Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen ve en önemli müzelerden birisi olan Hazreti Mevlana Müzesi’nin çevresinde de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde tarihi bir proje yürütüyor. Müze etrafındaki rahatsız edici görüntülerin önüne geçilmesi ve tarihi dokunun ortaya çıkarılmasının yanı sıra bölgede yeni sosyal ile kültürel yaşam alanların oluşturulması kapsamında hayata geçecek ‘Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme’ çalışmaları, Karatay Belediyesinin en çok önemsediği başlıklardan birisi. Şehrin ticareti ve istihdamı daha da canlandıracak olan, Konya’yı ziyarete gelecek vatandaşları farklı bir şekilde karşılayacak proje kapsamında bugüne kadar 22 bin 698 metrekarelik alanda kamulaştırma yaptı. Söz konusu alanlar için 2021’de harcanan toplam kamulaştırma bedeli 30 milyon 861 bin 660 TL iken bugüne kadar ödenen kamulaştırma bedeli ise 52 milyon 283 bin 425 lira olarak gerçekleşti.

Vatandaşlar çok daha konforlu ve güvenli konutlara kavuşuyor

İlçede çok daha güvenli ve modern bir şehirleşme anlayışını sürdüren Karatay Belediyesi, bugüne kadar 21 bin 416 konut üreterek vatandaşların ihtiyaç duyduğu konforlu yaşama alanlarına kavuşması için gayret gösterdi. 2019-2021 yılları arasında Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan Akıncı Park ve Aksa Park Konut Yapı Kooperatifleri projeleri kapsamında da yine vatandaşlar yeni evlerine kavuştu. Öte yandan yapılaşmanın yavaşladığı alanlarda vatandaşlardan gelen taleplere göre Karatay Belediyesi yeni kooperatiflerin kurulması ile ilgili de çalışma yürütüyor.

Karatay’da rekor düzeyde kamulaştırma çalışmaları

Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümden geçtiği anlayışıyla hareket eden Karatay Belediyesi, önemli çalışmalar yaptı. 2021 ilçenin neredeyse tamamında kentsel dönüşüm çalışması yapan Karatay Belediyesi, ilçeye çok daha modern bir kimlik kazandırmak amacıyla; Sultan Mesud, Akçeşme, Çimenlik, Mezbaha (Fetih), Kalenderhane, Keçeciler, Nakipoğlu, Aziziye ve Sarıyakup olmak üzere 9 mahallede toplamda 89 milyon 465 bin lira bedelinde kamulaştırma çalışması yaptı.

18. Madde uygulamaları ile ilçedeki imar ve mülkiyet sorunları çözülüyor

Karatay Belediyesi, ilçedeki imar planının tahakkukunu sağlamak, şehirleşmeyi hızlandırmak ve düzenli şehirleşmeyi sağlamak, ruhsatlı yapılaşmayı teşvik etmek ve yeteri kadar imar parseli üretmek amacıyla bugüne kadar olduğu gibi 2021 yılında da imar düzenlemelerine ve 18. madde uygulamalarına devam etti. Bu kapsamda 2021’de ilçe sınırları içerisinde bulunan 40 farklı düzenleme sahasında yaklaşık 12 milyon 219 bin 389 metrekarelik alanda İmar Kanunu’nun 18. Maddesi’ne istinaden imar uygulamaları yapıldı. Karatay Belediyesi, bu yıl içerisinde ise ilçedeki imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü amacıyla yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde İmar Uygulaması tescil etmeyi hedefliyor.

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