Karatay’da değişim ve dönüşüm, 2022’de de devam etti

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi hayata geçirilen yatırımlarla daha konforlu ve güvenli yollara kavuşturmaya, parke yol projelerle vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye ve yeni yol çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Karatay Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, 2022’de ilçenin dört bir tarafında sıcak asfalt, satıh kaplama, yeni yol açma, yol bakım ve onarımı, parke yol, bordür ve daha birçok çalışma yürüttü. Yıl boyunca fen işlerinin tüm ekiplerini sahaya süren Karatay Belediyesi; 2022’yi Karatay için adeta bir değişim ve dönüşüm yılı haline getirmeyi başardı.

2019’dan beri Karatay’da bin kilometrelik yol düzenleme çalışması yapıldı

Fen işleri ekipleri; ortaya konan planlı, programlı ve gayretli çalışmalar sonucunda 2019’dan bu yana geçen süreç içerisinde toplamda bin kilometreyi aşan yol düzenleme çalışması gerçekleştirerek, Karatay’ın yollarını çok daha güvenli ve konforlu bir hale getirdi. 2022 boyunca merkezin yanı sıra merkeze uzak mahallelerin birçok noktasında sıcak asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, ilçe merkezinde 166 sokakta, sanayi bölgeleri içerisinde ise 25 sokakta sıcak asfalt çalışması yaptı. Dolayısıyla bu yıl yatırım programına alınan noktalara toplamda 150 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Karatay Belediyesinin ilçe genelinde 2023 için belirlediği sıcak asfalt hedefi ise 150 bin ton. Dolayısıyla Karatay Belediyesi Fen İşleri ekipleri; 2019’dan bu yana ilçe genelinde toplamda 750 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Karatay Belediyesi Fen İşleri ekipleri, 2022’de ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahalleler ve söz konusu mahallelerin bağlantı yollarında da aynı hassasiyet ve gayretle çalıştı. 2022’de 350 bin metrekare alanda sathi kaplama çalışması yapan ekipler, toplamda 47 kilometre yolu tamamlamış oldu. Öte yandan Karatay Belediyesi, 2023’te ise 510 bin metrekare alanda 65 kilometre sathi kaplama çalışması hedefi koydu.

2 milyon metrekare alanda parke çalışması yapıldı

Karatay Belediyesi Fen İşleri ekipleri; 2019’dan bu yana merkezinde ve merkeze uzak tüm mahallelerde toplamda 2 milyon metrekarelik alanda parke çalışması gerçekleştirerek, vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkılar sağlamış oldu. İlçede yeni yol açılması, mevcut yolların yenilenmesi, bakım ile onarımlarının yapılmasının yanı sıra Karatay; tretuvar, çevre düzenlemesi, parke, parke yol ve bordür çalışmaları açısından da 2022’yi ise oldukça yoğun geçirdi. 2021’de 1 milyon 135 bin metrekare parke, 335 bin metretül de bordür çalışması gerçekleştiren Karatay Belediyesi Fen İşleri ekipleri; 2022 boyunca 430 bin metrekare parke, 310 bin metretül de bordür çalışmasına imza attı. Ekiplerin 2023 yılı için ortaya koyduğu parke hedefi 640 bin metrekare, 355 bin metretül de bordür çalışması.

"Hemşehrilerimizin rahatı ve mutluluğu için ne gerekiyorsa yapıyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2022 yılı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi. Vatandaşların çok daha konforlu ve güvenli ulaşım yapmaları amacıyla Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm ekiplerin ilçenin dört bir yanında yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Kılca, “Belediye olarak belirlediğimiz planlama ve program çerçevesinde göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunun neticesinde de 2019’dan bu yana ekiplerimiz, bin kilometreyi aşan bir yol düzenleme çalışması yaptı. Bu süre zarfında 750 bin ton asfalt serimi gerçekleştiren ekiplerimiz, artık geride bırakmaya hazırladığımız 2022 yılı içerisinde de 150 bin tonun üzerinde asfalt serimi yaptı. Yine 2019’dan beri 2 milyon metrekarenin üzerinde bir alanda parke çalışması yaptık. Dolayısıyla ilçemizde altyapısı tamamlanmış noktalarda yeni yol yapımından mevcut yollarımızın yenilenmesi, bakımı ve onarımına; asfaltlamadan park yol yapımına; kilitli parke, tretuvar ve bordür çalışmalarına kadar ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi 2023’te de ilçemizin yaşam standartlarının yükselmesine katkı sunma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.