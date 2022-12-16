Karatay’da Cuma buluşmaları sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları çerçevesinde cuma namazının ardından hemşehrileriyle bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları’nı sürdürüyor. Başkan Hasan Kılca, bu çerçevede Erenler Mahallesini ziyaret ederek İmam-ı Azam Camisi’nde Cuma Namazı’nın ardından vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Erkam Alemdar, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile Karatay Belediyesi Meclisi Üyeleri de vatandaşların ve bölge sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Hasan Kılca’ya eşlik etti.

“Mahalle ziyaretleri ve cuma buluşmalarını önemsiyoruz”

Mahalle ziyaretleri ve artık Karatay’da gelenekselleşen Cuma Buluşmaları’nın birlik, beraberlik ile kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine vesile olduğunu aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bu buluşmalarımızla hem çalışmalarımızı birinci ağızdan hemşehrilerimize anlatma fırsatı buluyoruz ve projelerimizi buna göre zaman zaman yeniden şekillendiriyoruz hem de mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüme kavuşturulması için süreci hızlandırmış oluyoruz. Bu bağlamda Cuma Buluşmalarımız ve mahalle ziyaretleri önemli. Bu ziyaretlerimiz ve Cuma Buluşmaları oldukça verimli geçiyor. İlçemiz, mahallelerimiz ve insanımız için güzel öneriler alıyoruz, eksiklikler varsa onları gidermek için ekiplerimize talimat veriyoruz. Vatandaşlarımızın sorun ve isteklerini yerinde öğrenip, çözüme kavuşturuyoruz. Bu tür ziyaretler vesilesiyle yatırımlarımızın sayısını artırıyoruz. Amacımız ilçemizi ortak akılla yöneterek Karatayımızın yaşam kalitesini hep birlikte yükseltmek” dedi.