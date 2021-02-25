banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Japonya’da “Yalnızlık Bakanı” atandı
Japonya’da “Yalnızlık Bakanı” atandı
Görenleri hem korkuttu hem şaşırttı
Görenleri hem korkuttu hem şaşırttı
Japonlar'dan 'Çıplak Erkek Festival'
Japonlar'dan 'Çıplak Erkek Festival'
Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe paylaşımı!
Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe paylaşımı!
banner448

Karatay’da Belediyesi 6 ayda 1,5 ton atık ilaç topladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile Sınırlı Sorumlu Eczacılar İlaç Sağlık ve Eczane Gereçleri Atıklarını Değerlendirme Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi (ÇEKOOP) arasında ilçe genelinde tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaç ve ilaç atıklarının doğaya karışmadan imha edilmesini sağlamak üzere yürüttüğü “Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi Projesi”nin protokolünü imzaladı.

KONYA 25.02.2021, 14:53
2
Karatay’da Belediyesi 6 ayda 1,5 ton atık ilaç topladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile Sınırlı Sorumlu Eczacılar İlaç Sağlık ve Eczane Gereçleri Atıklarını Değerlendirme Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi (ÇEKOOP) arasında ilçe genelinde tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaç ve ilaç atıklarının doğaya karışmadan imha edilmesini sağlamak üzere yürüttüğü “Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi Projesi”nin protokolünü imzaladı.

Dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi Türkiye’de de gereksiz ilaç kullanımı, ciddi bir sorun olma özelliğini taşımaya devam ediyor. Özellikle vatandaşların kullanmadığı ilaçlar, geri dönüşü zor olabilecek riskleri bünyesinde taşıyor ve bu durum, hem insan sağlığını hem de çevre için büyük zararlara yol açıyor. Karatay Belediyesi de bu doğrultuda uzun bir süredir yürüttüğü atık ilaçların kaynağında toplanması, bertaraf edilmesi ve çevre ile insana zarar vermesini önleyen çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm aile sağlığı merkezlerine atık ilaç toplama kutuları yerleştirdi. Vatandaşlar da evlerinde kullanmadıkları veya tarihi geçmiş ilaçları bu kutulara atarak söz konusu atıkların çevreye karışmasının önüne geçmiş oluyor. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de biriken bu ilaçları büyük bir titizlikle toplayıp geri dönüşüm merkezlerinde bertarafının yapılmasını sağlıyor. Karatay Belediyesi’nin yürüttüğü bu çalışmalar, protokolle de taçlandı. Protokol, Karatay Belediyesi ile ÇEKOOP arasında imzalandı.

"Yaşanabilir çevreye ve sağlıklı nesillere katkı sunuyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, imza protokolü töreninde yaptığı konuşmada Karatay Belediyesi’nin Sıfır Atık konusunda birçok proje yürüttüğünü belirterek söz konusu projelerle atıkların kaynağında toplanıp bertaraf edilmesine dair çalışmalara ara vermediklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Sıfır atık konusunda birçok projemiz var. Örneğin ilçemizde zirai ilaçların ambalajlarının toplanması amacıyla bir projemiz var. Proje kapsamında merkeze uzak mahallelerimizdeki 38 noktaya ambalaj atık kumbarası yerleştirdik. Kumbaralarımızda biriken ilaç artıkları veya ambalajları geri dönüşüm merkezlerine göndererek söz konusu atıkların çevreye zarar vermesinin önüne geçiyoruz. Şimdi de atık ilaçların toplanması ve bertaraf edilmesine dair bir projenin protokolünü imzalıyoruz. Daha önce ilçemizdeki 32 aile sağlığı merkezi ve hastanelere atık ilaçların toplandığı kutular yerleştirdik. Bu proje kapsamında da son 6 ayda ekiplerimiz, vatandaşlarımızın desteğiyle kullanılmayan veya çevreye zarar verebilecek 1,5 ton atık ilaç topladı. Hedefimiz daha yaşanabilir çevreye ve sağlık nesillere katkı sunmaktır. Bu bağlamda da bizlerle birlikte bu projeye katkı sunan paydaşımız ÇEKOOP’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Türkiye’de yılda 4 bin 400 ton atık ilaç toplanıyor"

Kooperatiflerinin 2010 yılında İzmir’de kurulduğunu söyleyen ÇEKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nezihi Pekcan, 11 yıldır atık ilaçların toplanıp bertaraf edilmesi noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı. Pekcan, “Temel amacımız, özellikle atık ilaçların çevreye verdiği zararları bertaraf etmek ve bu süreci takip etmektir. Bu kapsamda Karatay Belediyesi ile de evsel atık ilaçların kaynağında toplanarak bertaraf edilmesine dair bir protokol imzaladık. Türkiye’de yılda 4 bin 400 ton evsel atık ilaç toplanıyor. Bunların çevreye verdiği zarar çok büyük. Çünkü bu atıkların besin zinciri veya çevreye karışması büyük tehlike arz ediyor. Bu denli önemli bir konuda Karatay Belediyesi’nin hassasiyet göstermesi bizleri çok mutlu etti ve duygulandırdı. Ben, bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19