Karatay’da Akabe Sosyal Tesisi hizmeti açıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve içerisinde meslek edindirme kursları, özel derslikler, atölyeler, aktivite odaları ile etüt merkezleri bulunan Akabe Sosyal Tesisi, düzenlenen törenle açıldı.

Karatay’ın ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda eğitimden kültüre, spordan çevreye kadar her alanda birçok projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi, Akabe Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Akabe Sosyal Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Çevre düzenlemeleriyle güncel yatırım değeri toplam 21 milyon TL olan Akabe Sosyal Tesisi, Akabe Mahallesi’nde 2 bin 271 metrekare inşaat alanında inşa edildi. Tesis içerisinde etüt merkezi, meslek edindirme kursları, atölye ve derslikler, kafeterya, mutfak, çocuk oyun alanları ile aktivite odaları yer alıyor.

“Hizmet için yola çıkan engel tanımaz”

Tesis için düzenlenen açılış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’da kaliteli ve vatandaşların faydasına yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktardı. Her hafta ya bir açılış ya da bir temel atma töreni gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “Derdi millet, gayesi hizmet olan çalışmakla asla yorulmaz. Hizmet için yola çıkan engel tanımaz, aşk ile yola çıkan ise yolda kalmaz. Bu anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 3 buçuk yıl içerisinde neredeyse her hafta ya bir temel atma ya da açılış programı yapıyoruz. Akabe Sosyal Tesisi de bu projelerimizden bir tanesi. Tüm işlerimizde her zaman önceliği mahallelerimizi ve ilçemizi geliştirip insanımızın mutluluğuna mutluluk katacak işlere veriyoruz. Güncel yatırım değeri 21 milyon lira olan Akabe Sosyal Tesisimiz; etüt merkezi, meslek edindirme kursları Büyükşehrimizin büyük markası (KOMEK), atölye ve derslikler, kafeterya, mutfak, çocuk oyun alanları ile aktivite odaları gibi donatılar bulunuyor. Sosyal tesis ve kurs merkezimizin vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel hayatına, eğitimine, aile ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

“Akabe mahallemize birçok yatırım kazandırıldı”

Akabe Mahallesi’ne bugüne kadar önemli yatırım yaptıklarını belirten Hasan Kılca, “Geçtiğimiz ay hizmete açtığımız Ahmet Çalık Parkı Akabe Mahallemizde bulunuyor. Bir diğer yeşil kuşak parkımız olan Saçlı Kasap Parkımız da bitmek üzere. Yine çocuklarımızın gelişimine, bilime yönelmelerine ve eğitim hayatına önemli katkılar sağlayacak olan Karatay Bilim ve Sanat Merkezi’ni (BİLSEM) bu mahallemizde hayata geçirdik. Şehir Hastanemiz, Adliyemiz ve üniversitelerimizle Akabe Mahallemiz; düzenli gelişim ile şehirleşmeye örnek, her bakımdan zengin bir mahallemiz. Tüm mahallelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin, şehrimizin, ülkemizin kazanması için büyük Konya ailesi olarak dirsek temasında olmaya tüm teşkilatlarımızla birlikte belediyelerimizle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle; ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla hareket ederek, hayata geçirilen birçok yatırım ile hizmetleriyle şehrimizi zirveye taşıyan ve geçtiğimiz günlerde Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ı bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Karatay Belediyesi sosyal tesis hamleleriyle şehrimize katkı sağlıyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, Akabe Sosyal Tesisi’nin Konya’nın geleceğine hizmet verecek güzel bir yatırım olduğuna işaret ederek, Karatay Belediyesi’nin sosyal tesis hamleleriyle Konya ve Karatay’a önemli katkı sağladığını söyledi. Ahmet Melih Güçlü, “Şehrimizi ilçe belediyelerimizle birlikte ortak akılla yönetiyor, çalışmalarımızı ve kararlarımızı birlikte alıyoruz. Bu anlamda Karatay Belediyemizle koordinasyon halinde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hayat geçirdiğimiz tüm hizmetlerimizle Konya’mızın tüm ilçelerini her alanda ihya etmeyi hedefliyoruz. Karatay Belediyemiz tarafından inşa edilen Akabe Sosyal Tesisi de, ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimize büyük katkı sağlayacaktır. Bünyesinde Büyükşehir Belediyemize ait meslek edindirme kurslarımızın ve birçok sosyal aktivite alanının yer aldığı bu güzel eserin tüm hemşehrilerimize ve Karatay’a hayırlı olmasını diliyorum. Karatay Belediyemiz, 2019 yılından itibaren bu alanda yaptığı çalışmalarla 31 farklı noktada sosyal tesis projesini yürütmüştür. Bu hakikaten çok önemli bir sayı. Şehrimizin yarınlarına katkı sunacak bu güzel çalışmada emeği geçen herkese ve belediye başkanımıza teşekküre ediyorum” dedi.

“Konya belediyeleri şehrin geleceğine yatırım yapıyor”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya belediyelerinin şehrin geleceğine ve yarınlarına yatırım yaptığını değindi. Konya’nın birlik ve beraberlik şehri olduğunu dile getiren İl Başkanı Hasan Angı, “AK Partili belediyelerimiz, ülke genelinde güzel eserler ortaya koyuyorlar. AK Parti iktidarı insanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğinin bugünkü temsilcileridir. Bu tesis de başta mahallemiz olmak üzere ilçemize ve Konyamıza hizmet verecek önemli bir yatırım. Birlik ve beraberlikle elde ettiğimiz güçle büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz ihtiyaç neyse o noktada yatırımlarını sürdürüyor. Bundan da şehrimiz kazanıyor. Şehri geleceğe taşıma noktasındaki bu çabalar böyle güzel yatırım ve hizmetlerle meyvelerini veriyor. Bu tesisin Konya’ya hayırlı olmasını diliyor, tesisin yapımında emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

Protokol konuşmaların ardından Karatay Belediyesi tarafından Akabe Mahallesi’ne kazandırılan Akabe Sosyal Tesisi ile Kurs Merkezi’nin açılışı duaların ardından gerçekleştirildi. Akabe Sosyal Tesisi’nin açılışına; Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Koyuncu, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali İnal, Konya İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.