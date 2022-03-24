Karatay’da “Aile-Eğitimci Buluşmaları” devam ediyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle organize edilen “Aile-Eğitimci Buluşmaları” devam ediyor.

Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaların bu haftaki konuğu Uzman Özge Selçuk Bozkurttu. Programa Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ve Karatay Kent Konseyi yönetim kurulunun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. “Çocuğu Hayata Hazırlamak” konu başlığıyla bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşan Uzman Özge Selçuk Bozkurt, çocuğun hayata hazırlanması konusunda önerilerde bulundu.

“Çocukların temel gereksinimi sevgidir”

Sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlayan Karatay Belediyesine ve Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne teşekkür eden Özge Selçuk Bozkurt şunları söyledi, “Mükemmel çocuklar değil, her şeyden önce merhametli çocuklar yetiştirin. Ağaçları ezmeyen, çiçeklere zarar vermeyen ve sevgiyi hissetmeyi en önemlisi de bunu hissettirmeyi bilen çocuklar yetiştirin. Ebeveynlerin çocukları için yapabileceği en önemli şey belki de çocuklarının kendilerini tanımalarını sağlayarak, onların hedef belirleme, zaman yönetimi, takım oyunu gibi konularda gelişmelerini sağlamaktır. Bütün çocukların en temel gereksinimleri sevgi, dikkat ve özen gösterilmesidir” dedi.

Öte yandan; Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle organize edilen “Aile-Eğitimci Buluşmalarının" son programı, Prof. Dr. Belma Tuğrul tarafından “Çocuğu Oyunlarla Güçlendiren Ebeveyn” başlığıyla gerçekleştirilecek.