Karatay’da 2020 yılında 2 bin 380 çiftin nikâhı kıyıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, pandemi döneminde sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygulayarak 2020 yılında 2 bin 380 çiftin nikahını kıydı.

2020 boyunca korona virüs (Covid-19) salgınının daha fazla yayılmasını engellemek için hiçbir tedbiri elden bırakmayan Karatay Belediyesi, 2020 yılında nikâhlarda aldığı önlemlerle de çiftlerin mutlu günlerinde yanlarında oldu. 10 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde görülmeye başlanılan korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alan Karatay Belediyesi, nikah işlemlerini de bu tedbir kuralları çerçevesinde gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2020’de Karatay Belediyesi’ne evlenme başvurusunda bulunan 256’sı yabancı 2 bin 380 çift dünya evine girdi. Salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk andan itibaren Karatay Belediyesi hizmet binasında bulunan nikah salonu sık sık dezenfekte edilirken, dünya evine giren çiftlere ve nikah şahitlerine evlendirme memurluğunda sosyal mesafe kuralı sıkı bir şekilde uygulandı. Nikah aralarında salon dezenfekte edilerek, ortamın havalandırılması için iki nikah arasında en az 20 dakikalık aralar verildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak çiftlerin ve ailelerinin mutluluklarına ortak olduklarını söyledi. Başkan Hasan Kılca, sağlam ve mutlu bir toplumun en önemli unsurunun aile kurma ve evlilik olduğunu kaydederek, “Karatay Belediyesi olarak bizler de medeniyetimizin temelini oluşturan sağlam toplum ve aile kurumunun devamının yanı sıra gelişmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Doğumdan başlayarak hayatlarının her aşamasında Karataylı hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Karatay Belediyemizin nikâh memurluğu her yıl yüzlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapıyor. Birçok çift belediyemizde ’evet’ diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getiriyor. Bizler de bir ’evet’ ile evliliklerine vesile oluyoruz. 2020 yılında ise 2 bin 380 çiftimizin nikâhını kıydık. Karatayımız 54 il merkezinden büyük bir ilçe. Evlenme oranlarımız da bu oranda yüksek. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içerisinde mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Karatay’da nikâhlarda korona virüs düzenlemesi yapıldı”

Salgın nedeniyle 2020 yılında sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate aldıklarını belirten Hasan Kılca, nikah işlemlerini de bu tedbir kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Nikâh memurluğunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Kılca, “Belediye ekiplerimiz çiftlerimizi en mutlu günlerinde virüsten korumak için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Pandemi sürecinde nikâhlar biraz buruk geçiyor ama insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu unutmamız gerekiyor. Çiftlerimiz gönlünü ferah tutsun. Nikâh memurluğumuzda gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz. Konyalı hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına adım adım uyarak sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu zorlu süreci de iyi bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum” diye konuştu.