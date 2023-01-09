Karatay’da 17 bin lise öğrencisi sinema keyfi yaşayacak

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da “Haydi Sinemaya” projesi çerçevesinde ilçede öğrenim gören yaklaşık 17 bin lise öğrencisi sinema keyfi yaşayacak.

Eğitime ve gençlere verdiği önemle 7’den 70’e her kesimin takdirin toplayan Karatay Belediyesinin “Haydi Sinemaya” projesi devam ediyor. Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen ve Ortaöğretim Çalışma Grubu’nun koordine ettiği proje ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi’nin sonuna kadar ilçede öğrenim gören yaklaşık 17 bin liseli öğrenci, sinemayla buluşturulacak. Söz konusu proje çerçevesinde ilk etapta Karatay Borsa İstanbul Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 784 öğrenci; İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayat hikayesinden uyarlanan ve engelli bireylerin zorluklar karşısında verdikleri mücadeleyi başarılı bir dille anlatan “Buğday Tanesi” filmini izledi.

Başkan Hasan Kılca gençlere video mesajla seslendi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da etkinliğine videolu bir mesaj gönderdi. Hazırlanan videoyla film gösterimi öncesinde öğrencilere seslenen Başkan Hasan Kılca, “Sevgili kardeşim, içinde bulunduğunuz bu yaşlar, zihnin ve gönlün en verimli, en zinde olduğu, dolayısıyla en kıymetli zaman dilimlerinizdir. İlmi, zihni ve fikri; kültürel ve sanatsal gelişmelerden mahrum kalan nesiller, gelecekte başarı elde edemez. İçinde bulunduğunuz bu dönemleri faydalı faaliyetler ve etkinliklerle değerlendirmelisiniz. Çünkü çok daha güçlü bir Türkiye’yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Karatay Belediyesi olarak bizler de bize düşen sorumluluk bilinciyle hareket ederek bugüne kadar eğitim hayatınızın tüm evrelerinde yanınızda olduk olmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevesinde de eğitiminizle ilgili süreçlerin yanında sosyal hayatınıza katkı sunacak birçok çalışma da yapıyoruz. Bugün de bu faaliyetlerden bir tanesi olan sinema etkinliğinde birlikteyiz. Bu tür kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düşünce hayatınızda yeni ufuklar açacağına inanıyoruz. Her birinizi ülkemizin geleceğini hem inşa hem de ihya edecek nesiller olarak gördüğümü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; sinema etkinliğimize katılımınız ve katkılarınız için sizlere teşekkür ediyor, hoş vakit geçirmenizi dilerken her birinize ayrı ayrı selam ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

“Karatay’da öğrenci olmak bir başka”

Öğrencilerden gelen talep doğrultusunda bu yıl da “Haydi Sinemaya” etkinliğini yaptıklarını ifade eden Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu ise, söz konusu proje çerçevesinde yaklaşık 17 bin lise öğrencisini sinemayla buluşturacaklarını söyledi. Ahmet Babuççu, “Gençlik Meclisi olarak ‘Haydi Sinemaya’ projesiyle bu sene de öğrenci arkadaşlarımızla birlikteyiz. Kent Konseyimiz bünyesindeki Ortaöğretim Çalışma Grubumuz, okullarda gelen talepleri yerine getiriyor ve bu doğrultuda sinema etkinliğimizi bu yıl da başlattık. Etkinlikle bu dönem yaklaşık 17 bin lise öğrencisini sinemayla buluşturmayı hedefliyoruz. Karataylı gençler olarak ‘Fethedilecek Çok Gönül Var’ sloganımızla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bebekken buğday tarladaki yangında vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Milletvekili Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikayesini konu alan filmi izleyen öğrenciler, filmi çok beğendiklerini ifade ettiler. Öğrenciler, Karatay Belediyesi ve Karatay Kent Konseyi’nin her zaman yanlarında olduğuna dikkat çekerek etkinlik için teşekkür etti.