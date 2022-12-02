Karatay’a yeni Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni hizmet binası

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin yeni Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet binası hizmete açıldı.

Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yeni hizmet binası tamamlanarak hizmete girdi. Karaarslan Üzümcü Mahallesindeki hizmet binasının açılışı ise Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

“Çalışma arkadaşlarımız bizim baş tacımızdır”

Açılış öncesinde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. Başkan Kılca, “Tüm çalışma arkadaşlarımız bizim baş tacımızdırlar. Onlar her şeyin en iyisine layıktırlar dedik ve hem park ve bahçeler müdürlüğümüz hem de Tatlıcak’taki müdürlüklerimiz için yeni hizmet binalarımızın yapımı kararı almıştık. Zira Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz daha önce iki ayrı yerleşkede prefabrik yapıdan oluşan bir yerde hizmet veriyordu. Yıllardır da Karatay’ımızda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin büyük gayretleriyle çok güzel işlere imza atıldı. Günümüzün şartları gereği yeni hizmet binalarının olmasına yönelik planlama yaptık ve bugün itibariyle de Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasının açılışını yapıyoruz. Bin 600 metrekare inşaat alanı ve bodrum ile birlikte 3 kattan oluşan yeni binamız, personelimizin soyunma odası ve duş alanlarından idari büroları ile daha birçok bölümden oluşuyor. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan yeni hizmet binamız personelimizin daha güzel hizmet etmesine de vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Karatay’ımız her geçen gün daha da güzelleşiyor”

Karatay’ın belediye yatırımları ve projeleri sayesinde her geçen gün daha da güzelleştiğine vurgu yapan Başkan Kılca, “Karatay’ımız güzelleşiyor ve değişiyor. Her hafta ya bir temel atma ya da açılış gerçekleştirerek hemşehrilerimizin karşısına çıkıyoruz. Bizler hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Laf üretip başkalarına cevap vermek yerine gönlü güzel Karataylı hemşehrilerimize söz verdiğimiz hizmeti veriyoruz bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu yolda ve elde edilen başarıda en büyük pay da mesai arkadaşlarımızındır. Bu vesileyle tüm işçi ve memurlarımıza, mühendislerimize, müdürlerimiz ve belediye başkan yardımcılarımıza, belediye meclis üyelerimiz ile muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Uzun yıllar ilçemize hizmet vermesi temennisiyle yeni hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Edilen duaların ardından Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yeni hizmet binası açıldı. Açılışın ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasını gezdi.