Karatay yeni sağlık tesisleri ile güçleniyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Nakipoğlu Mahallesine kazandırılacak Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Sağlık hizmetlerinin modern ve kaliteli bir ortamda sunulması adına çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi yeni sağlık yatırımları ile güçlenmeye devam ediyor. Belediyenin bu çerçevede Nakipoğlu Mahallesine kazandıracağı Aile Sağlığı Merkezinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte, Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Tam donanımlı Nakipoğlu sağlık merkezi bölgeye hizmet edecek”

Hasan Kılca; Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nde son aşamaya geldiklerini ifade etti. Kılca; Karakulak Mahallesi’nde temelini attıkları Aile Sağlığı Merkezi’nde ise inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Karatay’a kazandırılan yeni sağlık tesisleri ile ilçe sakinlerinin daha modern ve konforlu sağlık hizmeti alacağına dikkat çeken Başkan Hasan Kılca; “İlçemizdeki sağlık tesislerinin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nakipoğlu Mahallemize kazandıracağımız sağlık tesisimizi ekip arkadaşlarımızla birlikte inceledik ve süreç hakkında bilgi aldık. Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni içine alan 3’lü bir kompleks şeklinde hizmet verecek olan Nakipoğlu Sağlık Merkezimiz tam donanımlı olacak ve uzun yıllar Nakipoğlu Mahallemize ve bölge mahallere hizmet edecek” dedi.

“Karakulak Aile Sağlığı Merkezinin de yapım çalışmaları sürüyor”

Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nin yanı sıra Karakulak Mahallesi’ne kazandırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi hakkında da bilgi veren Hasan Kılca, “Karatayımızda sağlık alt yapısının güçlenmesi adına belediye olarak İl Sağlık Müdürlüğüne destek veriyoruz. Bu noktada belediyemiz ve hayırsever Mehmet İlker Yiğit’in katkılarıyla Karakulak Mahallesi’nde temelini attığımız Aile Sağlığı Merkezimizin de inşaat çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Karakulak Aile Sağlığı Merkezi 1080 metrekare kapalı alana sahip ve yaklaşık 12 milyon liraya mal olacak bu tesisimizin yapım çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp Sağlık Müdürlüğümüze devredeceğiz. Diğer hizmetlerde olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de Karatay’ın çehresi günden güne değişiyor. Sağlıklı bir toplum için Karatay Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.