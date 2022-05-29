Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları’nın ön kayıtları başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocuk ve gençlerde spor bilincinin daha da geliştirmeyi ve çocukların yaz tatillerini daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Karatay’da sporu çok daha geniş tabana yaymak ve her yaştan çocukların spor yapabilmesine imkan sunan Karatay Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın ön kayıtları başladı. 10 Haziran Cuma gününe kadar sürecek olan ön kayıtlar sadece sporokullari.karatay.bel.tr adresinden yapılabilecek. Karatay Yaz Spor Okulları’na katılacak çocuklar gün boyu farklı aktivitelerle verimli bir dönem geçirecek. Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan Karatay Yaz Spor Okulu’nda futbol, masa tenisi, basketbol, taekwondo, kickboks, jimnastik, voleybol, güreş, yüzme, karate ve satranç olmak üzere toplamda 11 branşta eğitimler verilecek. 27 Haziran’da başlayıp 16 Ağustos Salı gününe kadar toplamda 8 hafta sürecek eğitimler ise; Cemil Keleşoğlu Lisesi Spor Salonu, Karatay Gençlik Merkezi, Karşehir Halı Sahası, Yaşar Doğu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, Fevzi Çakmak Mahallesi Olimpiyat Yüzme Havuzu ile Spor Salonu ve Ulubatlı Hasan Mahallesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Karatay Yaz Spor Okulları’na kesin kaydı yapılacak sporcular branşlarına göre haftanın belirli günlerinde eğitim alacak. Servis imkanı da bulunan Karatay Yaz Spor Okulları’nda sporcular, evinden alınarak tekrar evine güvenli bir şekilde teslim edecek.

“Çocuklarımızın hayallerine adım atmasına katkı sağlıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Yaz Spor Okulları’nın çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını ifade ederek, “Sağlıklı yaşamın anahtarı olan spora evlatlarımızı teşvik etmek ve Karatay’ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek amacıyla Karatay Yaz Spor Okulu’muzu bu yıl da hizmete sunuyoruz. Çocuklarımız, güzel ortamlarda, alanında deneyim sahibi antrenörlerimizin gözetiminde eğitimlerini alacak. Amacımız, tüm çocuklarımızı daha fazla spora yönlendirmek. Öğrenci ve hocalarımızın gayreti, belediyemiz ile ailelerimizin desteğiyle geleceğin milli sporcularını hep birlikte yetiştireceğiz. Evlatlarımız Karatay Yaz Spor Okulları ile hem sporla beslenecek hem de yeni arkadaşlıklar edinerek birlikte eğlenip sosyalleşme imkanı da bulacak. Çocuklarımız buradaki eğitimlerle hayallerine ulaşma yolunda ilk adımı atmış olacak. Bizler de onların gelecekte milli takıma kadar yükselmeleri noktasında elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Tüm çocuklarımızı Karatay Yaz Spor Okullarımıza bekliyoruz” dedi.