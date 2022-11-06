Karatay Trafik Eğitim Parkında eğitimler sürüyor

Konya’nın merkez Karatay ilçe Belediyesi tarafından kazandırılan Karatay Trafik Eğitim Parkında ilkokul 4’ncü sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan teorik ve pratik trafik eğitimleri devam ediyor.

Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca da, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Bozcayüce, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Hüseyin Şahin, Karatay Kaymakamı Yavuz Güner ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte Karatay Trafik Eğitim Parkını ziyaret etti. Bu eğitim-öğretim döneminde Karatay genelindeki 59 okulda eğitim gören toplam 6 bin 800 ilkokul 4’ncü sınıf öğrencisinin aldığı uygulamalı eğitimleri yerinde inceleyen protokol üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli uzman eğitmenler ve trafik polisleri tarafından verilen ve animasyon filmleriyle de zenginleştirilen teorik eğitimlere de katıldı.

Trafik Eğitim Parkı, polis ve jandarmanın birlikte eğitim verdiği Türkiye’deki tek merkez

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, eğitimlerin sorunsuz ve başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek söz konusu eğitimlerle çocuklarda trafik kültürünü erken yaşta oluşturulmasına katkı sunmayı amaçladıklarını söyleyerek, “Ulubatlı Hasan Mahallemizde oluşturduğumuz Karatay Trafik Eğitim Parkımızda eğitimler devam ediyor. Kafe Karatay’ı, simülasyon merkezi, gözetleme kulesi, trafik eğitim parkuru, tünel, yaya üst geçidi, yaya geçitleri, kavşak, mini otopark alanı, bisiklet yolu, açık otopark alanı ile çocuk oyun alanıyla Karatay Trafik Eğitim Parkı, ilçemiz için yeni bir değer haline geldi. Karatay Trafik Eğitim Parkının bir başka özelliği de jandarma ve polisimizin birlikte eğitim verdiği Türkiye’deki tek eğitim merkezi olmasıdır. Amacımız, ilçemiz genelinde okuyan 4’ncü sınıf 6 bin 800 öğrencinin trafik konusunda bilinçlenmesidir. Eğitim planlanması için yeterli süre kalırsa diğer sınıflarda okuyan öğrencilerimizi de eğitim programına dahil etmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımız bu projeyle trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyorlar. Yavrularımızın eğitimleri ile gelişimlerine katkı sunduğumuz projemizin ve parkımızın hayırlı olmasını diliyor; eğitimlere katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Bozcayüce, Konya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Hüseyin Şahin, Karatay Kaymakamı Yavuz Güner ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da Karatay Trafik Eğitim Parkı’nı Karatay’a kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.