Karatay Konferanslarında çocukların yetiştirilmesi ve ebeveynle ilişkileri konuşuldu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından organize edilen “Karatay Konferansları” başladı.

Karatay Belediyesi tarafından organize edilen “Karatay Konferansları”, Karatay Kültür Merkezi’nde başladı. Konferansta yazar Hatice Kübra Tongar, “Çocuklarımızın Hayatına Bıraktığımız İz; Çeyiz” başlığı altında anne, baba ve çocuk ilişkilerinin yanı sıra çocuk yetiştirmede dikkat edilmesi gerekenler gibi daha birçok konudaki bilgi birikimini Konyalılarla paylaştı. Çocukların her bakımdan gelecekte daha iyi noktada olması adına yapılması gerekenleri sıralayan Hatice Kübra Tongar, “Çocukların gelişimi ile barışık bir noktadan beklenti oluşturacağız. Çocuklardan beklediklerimiz çocuğun gerçeği ile de uyumlu olmalı. Yoksa sürekli çocuklarımızla çatışma halinde olacağız. Zannediyoruz ki sadece bizim çocuklarımız yaramaz, aksi veya sinirli. Aslında üç aşağı beş yukarı her çocuk böyle. Çünkü gelişim aynı şekilde seyrediyor. İnsanın dürtülerini kontrol edebilmesi, irade gösterebilmesi ve diğer süreçler aynı oranda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla evlerimizin birbirinden daha huzurlu veya daha az huzurlu kılan şey çocuklarımızın uslu olup olmamaları değil, biz yetişkinlerin çocukların çocukluğuna ne kadar sakin yaklaşıp yaklaşamadığımızla ilgilidir. Çünkü çocuk çocukluğunu yapıyorken bizler delirebiliriz de onu bir çocuk olarak kabul edip daha sakince de yaklaşabiliriz. Çocuklarımıza çok daha sakince yaklaşabilenlerin evleri daha huzurludur diyebiliriz. Çünkü çocuk çocukluğunu yapıyor” dedi.

Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, konferansın sonunda Hatice Kübra Tongar’a günün anısına çiçek takdim etti.