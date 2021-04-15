Karatay Kent Konseyi, çocukları sevdikleri yazarlarla buluşturuyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi’nin düzenlediği Çocuk-Yazar Buluşması Projesi kapsamında çocuklar, genç kuşak yazarlarından Özgür Balpınar ile buluştu.

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi, dijital platformlar üzerinden düzenlediği etkinlikler ve projelerle salgın sürecinin devam ettiği bu dönemde vatandaşların yanında olmaya davam ediyor. Özellikle gençlere yönelik programlarıyla adından söz ettiren Karatay Kent Konseyi, şimdi de Çocuk-Yazar Buluşması Projesi ile çocukların gönlünü kazandı. Dijital platformlar üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören bir kitap söyleşisi programıyla “Göğü Yere İndirelim”, “Yeryüzünün Kalbi” ve “Düşler Atlası” kitaplarından en az birini okuyan çocuklar, kitapların Yazarı Özgür Balpınar ile buluştu.

Çocuklarla sohbet eden Yazar Özgür Balpınar, kitaplarındaki karakterleri çocuklara benimseterek hikayeyi nasıl gördüklerini ve hayal dünyalarında onları nasıl canlandırdıklarını öğrenmeye çalıştı. Proje dolayısıyla Karatay Belediyesi’ne ve Karatay Kent Konseyi’ne teşekkür eden Özgür Balpınar, söyleşide çocukların kitaplar ve yazarlık hakkındaki sorularına da tek tek yanıt verdi. Yazmaya küçük yaşlarda başladığını belirten Özgür Balpınar, hayalperest bir çocukluk geçirdiğini dile getirdi. Balpınar, “Yazarlık hayatım boyunca bu durum bana rehber oldu. Günümüzün çocukları maalesef topraktan, ağaçtan, hatta artık sokaktan dahi uzak büyüyor. Bizler de bir nebze de olsa bu eserlerimizle çocuklarımızın yeniden toprakla, ağaçla ve sokakla olan bağının artmasına vesile olmak istiyoruz. Programa katılan arkadaşlarımızla çok güzel ve verimli bir program yapmış olduk. Bizlere bu imkânı sağlayan Karatay Belediyesi’ne ve Karatay Kent Konseyi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

“Karatay kent konseyi anlamlı programlarıyla örnek oluyor”

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan ise, Çocuk - Yazar Buluşması Projesi’yle çocukların daha çok kitap okumalarını sağlamayı ve çocukların kitaplarla daha sıkı bir bağ kurmalarını hedeflediklerini belirtti.

“Eğitimin temeli okumak, tüm programlarımızda her zaman kitap okumanın önemini anlatıyoruz. Çocuk - Yazar etkinliğimizle kitap okuma oranı düşünülerek çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasını amaçladık. Kitap okumayı daha da cazip hale getiren programımız ile çocuklar okudukları kitabın yazarı ile tanışma fırsatı buluyor ve merak duygusunu harekete geçirerek kitap sevgileri daha da artıyor. Karatay Kent Konseyi olarak toplumun her kesimine dokunan projeler üretmeye ve örnek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.