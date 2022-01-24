Karatay Belediyesporlu 8 sporcu milli takımda

Karatay Belediyespor Kulübü Tekvando Takımı’ndan 8 sporcu da milli takıma seçilerek Şubat ayında gerçekleştirilecek 2 şampiyonada Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında bulunan “Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası”, 18-22 Ocak tarihleri arasında Konya’da Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 73 ilden 632 kulübe bağlı toplamda bin 559 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Karatay Belediye Spor Kulübü Tekvando Takımı sporcusu Alsu Deniz, 73 kg bayanlarda Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. 80 kg erkeklerde ise kulüp sporcusu Ferkan Denizman yine Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Karatay şampiyonada 8 derece elde etti

Karatay Belediyespor Kulübü Tekvando Takımı şampiyonada ayrıca; 58 kg erkeklerde kulüp sporcuları R. İshak Türksayar ve A. Ömer Yarlı Türkiye beşincisi ve Türkiye altıncısı oldu. 63 kg erkeklerde Mert K. Avcı Türkiye yedincisi, 68 kg. erkeklerde Bahadır Cesur Türkiye beşincisi, 74 kg erkeklerde Mustafa Yılmaz Türkiye yedincisi olurken, 53 kg bayanlarda Tuğçe Kader Esen ise Türkiye altıncısı oldu.

Öte yandan, Karatay Belediyespor Kulübü Tekvando Takımı, şampiyonada elde ettiği bu başarılar neticesinde Şubat ayında yapılacak 2 ayrı şampiyonaya milli sporcu göndermeye de hak kazandı. Buna göre; 8-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak “Uluslararası Turkish Open Turnuvası”na 6 kulüp sporcusu milli takıma girerek ülkemizi temsil edecek. Yine 19-22 Şubat’ta Arnavutluk Dıraç kentinde yapılacak olan “7. Wt. President’s Cup Avrupa Şampiyonası”na da 80 kg erkeklerde Ferkan Denizman ve 73 kg bayanlarda Alsu Deniz milli takıma girerek ülkemizi temsil edecek.