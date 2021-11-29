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Karatay Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 1 milyar TL

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin önümüzdeki yılın bütçesi, Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Bir yıl öncesine göre yüzde 55 oranında artan 2022 bütçesi, 1 milyar TL olarak belirlendi.

KONYA 29.11.2021, 11:56
Karatay Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 1 milyar TL

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin önümüzdeki yılın bütçesi, Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Bir yıl öncesine göre yüzde 55 oranında artan 2022 bütçesi, 1 milyar TL olarak belirlendi.

Karatay Belediyesi Meclisi, belediyenin 2022 bütçesini oy birliğiyle kabul etti. Yapılan görüşmeler sonrasında 2022 bütçesi, 2021 yılına göre yüzde 55 oranında artış göstererek tam 1 milyar TL oldu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022’de de bütçede en büyük pay yine yatırım ve projelere ayrıldı. Buna göre Karatay Belediyesinin onaylanan 2022 Bütçesi’nden en fazla payı 250 milyon 590 bin TL ile Yapı Kontrol Müdürlüğü aldı. Fen İşleri Müdürlüğü 189 milyon 495 bin TL, Mali Hizmetler 119 milyon 600 bin TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 102 milyon 96 bin TL ile, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise 96 milyon 970 bin TL bütçesiyle yeni dönemde Karatay’ın gelişmesine, güzelleşmesine katkı sunacak.

“Karatayımızı hep birlikte geleceğe taşımanın gayretindeyiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Karatay Belediyesinin 2022 bütçesini onaylayan Karatay Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür ederek, 2022 bütçesinin hayırlı olmasını diledi. Bütçede yine en büyük payı yatırımlara ayırdıklarına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak yatırımlarımıza, hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda en önemli konuların başında tabii ki bütçemiz geliyor. Karatay Belediyesi olarak mali disipline, tasarruf tedbirlerine ve sürdürülebilir ile yeni kaynakların üretimine büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana bütçemizi her yıl yüzde 50’nin üzerinde artırdık. 2022 bütçemiz, belediye meclisimizde oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Karatay Belediyemizin 2022 bütçesini 1 milyar TL olarak belirledik. Bu, Karatay Belediyesi’nin ilçemize 2022’de en az 1 milyar TL’lik hizmet ve yatırım yapması demek. Bugüne kadar olduğu gibi 2022 bütçemizde de en büyük payı yine yatırımlarımız alacak. Başka önemli bir husus ise, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki yıl da yine 1 kuruş bile borçlanma kalemimizin olmaması. Bu konuya büyük hassasiyet gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da yine bütçemizi büyük oranda gerçekleştirerek, Karatayımızı hep birlikte geleceğe taşımanın gayreti içerisinde olacağız. İlçemizin inşası ve ihyası için belirlediğimiz 2022 bütçemizin, yeni dönemin Karatayımıza ve bütün hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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