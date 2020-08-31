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Karatay Belediyesine TSE Covid-19 güvenli hizmet belgesi

KARATAY BELEDİYESİ, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) TARAFINDAN HİJYEN, ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL BELGELENDİRME PROGRAMI ŞARTLARINI YERİNE GETİREREK “TSE COVİD-19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ” ALMAYA HAK KAZANDI.

KONYA 31.08.2020, 13:23
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Karatay Belediyesine TSE Covid-19 güvenli hizmet belgesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazandı.

Karatay Belediyesi, TSE tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek, Türkiye’de “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanan belediyelerden oldu. Korona virüs salgını süreci boyunca hem vatandaşların hem de çalışanlarının sağlığı adına birçok karar ile tedbir alan Karatay Belediyesi, sürdürdüğü çalışmalar neticesinde "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı. Konya’da “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanan ilk belediye olan Karatay Belediyesi, böylece hizmetlerde kalite, güven ve devamlılığın sağlanması adına önemli bir mesafe daha kat etmiş oldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Covid-19 salgının ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte gerekli bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, aynı hassasiyeti sürdürdüklerini aktardı. Başkan Hasan Kılca, “Kurum olarak hem çalışma arkadaşlarımızı hem de hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızı düşünerek süreci hassasiyetle yürüttük, yürütüyoruz. Yaşadığımız salgın sürecinin ilk gününden bu yana da belediye olarak hassasiyetle aldığımız tedbirler neticesinde TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgemizi aldık. Yerel hizmetlerin sunumunda kalite ve standartlara azami özen gösteriyoruz. Pandemi döneminde Covid-19 ile mücadelede, hem belediye çalışanlarımızın hem de belediyemizden hizmet almak için gelen vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve hizmette devamlılığı sağlamak için hizmet binamızda Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol çalışmalarını büyük bir titizlikle uluslararası standartlara uygun olarak yürütmekteyiz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar bizim için öncelik güven ve kalitedir. Hemşehrilerimiz için her şeyin en güzelini en doğrusunu yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Uluslararası standartta hizmet veriyoruz”

Vatandaşların sağlığını ve konforunu çok önemsediklerini, vatandaşın güvenli ortamlarda hizmet almalarını sağlamaya gayret ettiklerinin altını çizen Hasan Kılca, TSE’nin verdiği Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin de bu kapsamda kıymetli olduğunu söyledi. Kılca şunları dile getirdi; “Salgının yayılım süreci ile birlikte hizmetlerimizin aksamaması için esnek çalışma yöntemiyle görevimize devam ettik. Daha sonra açıklanan kontrollü sosyal hayat çerçevesinde kurum olarak bütün tedbirleri en üst seviyede alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle tüm belediye personelimize Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eğitimi konularında eğitim verildi. Titizlikle aldığımız önlem ve tedbirler neticesinde de TSE tarafından gerçekleştirilen denetlemeden geçtik ve belediyemiz, uluslararası kalite belgesi niteliğindeki TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı. Ben bu vesileyle, belgenin alınması sürecinde gayret gösteren, emek veren tüm personelimize, çalışma arkadaşlarıma ve TSE yetkililerine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatay Belediyesi olarak Konyamıza, Karatayımıza ve hemşehrilerimize toplam kalite yönetimi anlayışıyla ve uluslararası standartlarda hizmet sunmaya devam edeceğiz.”

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