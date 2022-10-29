Karatay Belediyesi’nden yeni toplu konut hamlesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 43. toplu konut hamlesi olan “Akasya Park Konut Yapı Kooperatifi” projesini kamuoyuna duyurdu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “İlçemizin çehresini değiştirecek ve şehrimizi dönüştürecek projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Karatay Belediyesi’nin yeni konut hamlesi Akasya Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi ile ilgili açıklamayı Başkan Hasan Kılca yaptı. Kooperatifin yönetim kurulu üyeleriyle kameralar karşısına geçen Başkan Hasan Kılca, yeni konut hamlesi hakkında bilgi verdi. Hasan Kılca, “Belediyemiz öncülüğünde hayata geçen toplu konut projelerimiz sayesinde bugüne kadar on binlerce hemşehrimiz, ferah ve konforlu yaşam alanlarına kavuşarak ev sahibi olurken; Karatay’ımız da daha düzenli ve güvenli yapılaşmanın merkezi haline dönüşmüş oldu. İlçemize kazandırdığımız 41. Akıncı Park Toplu Konut Projemizle 252; 42. Aksa Park Konut Projemizle 312 ve şimdi sizlerle paylaşacağımız 43. Akasya Park Konut Yapı Kooperatifi hamlemizle de 228 vatandaşımız ev sahibi olacak. Belediyemiz öncülüğündeki kooperatiflerle bugüne kadar 21 bin 656 konut ürettik, Akasya Park ile birlikte bu rakam 21 bin 884’e ulaşacak inşallah” dedi.

“İlçemizin çehresini değiştirecek ve şehrimizi dönüştürecek projeler üretmeye devam edeceğiz”

Projenin Kumköprü Mahallesi, Akcami Sokak, Mancılık Sokak ve Zaruri Sokak arasında kalan mahalde hayata geçeceğini belirten Kılca, proje detayları hakkında ise şunları söyledi: “18 bin 373 metrekare alanda, 19 bloktan oluşan, 3+1 ve iki tip 2+1 olmak üzere toplamda 228 daireli projemizi yeşil alanlarla da destekliyoruz. Dolayısıyla peyzaj düzenlemeleri, park ve dinlenme alanları ile kapalı yeraltı otoparkı bulunan Akasya Park Konut Yapı Kooperatifi projemiz, siz kıymetli hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğuna değer katacak. Gayemiz odur ki; fethedilmedik gönül, duasında yer almadığımız kardeşimiz kalmasın. Bu anlayışla çalışmaya, üretmeye ve hizmet ulaştırmaya var gücümüzle çalışacağız. Akasya Park Konut Yapı Kooperatifi’mizin ilçemizin çehresini değiştirecek ve şehrimizi dönüştürecek kıymetli bir çalışma olduğuna inanıyor; projemizin Karatay’a Konya’ya ve siz hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Başvuru Şartları

19 bloktan oluşan, 3+1 ve iki tip 2+1 olmak üzere toplamda 228 daireli Akasya Park Konut Yapı Kooperatifi’ne başvuru şartları da belli oldu. Üye başvuruları, https://akasyaparkkonutlari.com/ adlı internet adresi üzerinden 1-7 Kasım tarihleri arasında alınmaya başlanacak. Buna göre; 120 adet 142 metrekarelik 3+1 dairelerin ön başvuru bedeli 9 bin 500 TL, peşinat 200 bin TL, aidat ise 9 bin 500 TL olacak. 19 adet 116 metrekarelik 2+1 dairelerin ön başvuru bedeli 7 bin 500 TL, peşinat 165 bin TL aidat ise 7 bin 500 TL olacak.