Karatay Belediyesinden “Robokaratay Robot Yarışması”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, “Karatay’da Robot Hareketi”ni başlatarak “Robokaratay Robot Yarışması” düzenliyor.

Teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten ve bu alanda iyi yetişen bir nesle katkı sunma hedefiyle “Karatay’da Robot Hareketi”ni başlatan Karatay Belediyesi, “RoboKaratay” kapsamında “Robokaratay Robot Yarışması” düzenliyor. Yarışma; robotik teknoloji farkındalığını arttırmak, geleceğin popüler mesleklerinden birisi robotik kodlamayı tabana yaymak, kodlama okuryazarlığı arttırmak, Karatay’ı ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi haline getirmek, lider-girişimci(robotik teknoloji) yetiştirmek, eğlenceli bir öğrenme süreci ve yarışma heyecanını yaşatmak, paydaşlar ile bilgi/teknoloji paylaşımı sağlamak ve ödüllendirme ile motivasyonu arttırmak amacıyla düzenleniyor.

Yarışmanın ön başvuruları 21 Mart‘a kadar sürecek

Karatay Belediyesi, Mevlana Kalkınma Ajansı ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Robokaratay Robot Yarışması” 30-31 Mart 2022 tarihinde Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‘nde yapılacak. Yarışmanın ön başvuruları ise 21 Mart 2022 Pazartesi günü sona erecek. Ön başvurular www.robokaratay.com adresinden kabul edilmeye başlandı.

Yarışmacılara toplam 28 bin 500 ödül verilecek

“Robokaratay Robot Yarışması”na katılan tüm okullara bin 500 TL değerinde bir adet robotik set hediye edileceği duyurulurken, proje kapsamında toplam 28 bin 500 TL ödül dağıtılacak. Yarışma, “Ortaokul Kategorisi” ile “Ortaokul-Lise Kategorisi”nde düzenlenecek ve ödüller, her kategoride danışman ile öğrencileri için ayrı ayrı verilecek. Buna göre; 1’incilik ödülü 750 TL + 750 TL, 2’ncilik ödülü 500 TL + 500 TL, 3’üncülük ödülü 250 TL + 250 TL olarak belirlenirken; serbest kategori dalında “Akıllı Ev-Bina Temalı” mansiyon ödülü ise 750 TL + 750 TL olarak açıklandı.

“Yarışmaya Karatay’daki tüm lise ve ortaokullar katılabilecek”

Karatay’daki tüm ortaokul ve liseler arasında düzenlenecek yarışmanın “Ortaokul Kategorisi”nde Sünger Bop Robot Yarışması, Serbest Sumo Güreşi, Sctrach ile Oyun Tasarım Yarışması ve Toz Koparan dallarında yapılacak. “Ortaokul-Lise Kategorisi”nde Çizgi İzleyen Robot Yarışması, Hızlı Çizgi İzleyen Robot Yarışması, Yumurta Toplayan Robot Yarışması ve İHA(Drone) Robot Yarışması dallarında belirlenirken Mansiyon yani Serbest Kategorisi”nde ise Robot Yarışması (Akıllı Ev-Okul) dalında yapılacak.

“Hedefimiz iyi yetişmiş neslimize katkıda bulunmak”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yarışmayı “Robokaratay Projesi” kapsamında gerçekleştireceklerini belirterek, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm gençleri projeye katılmaya çağırdı. Başkan Hasan Kılca, şunları söyledi: “Dünyanın teknolojide geldiği noktada çocuklarımızın bu gelişmelerdeki motivasyonunu yüksek tutmak son derece önemli. Ülke olarak değişime ayak uyduran nesiller yetiştirmek için çağdaş eğitimin bütün gereklerini yerine getirmek zorundayız. Karatay Belediyesi olarak bizler de, evlâtlarımızın bu gelişmelere ayak uydurmasını önemsiyor; geleceğin teminatı gençlerimizin yarınlarımızı kodlamasına öncülük ediyoruz. Bu amaçla da ilçemizde robot hareketi başlattık ve “Robokaratay” adını verdiğimiz projemiz kapsamında 11 okulda robotik kodlama atölyesi kurma çalışması yürütüyoruz. Bu projemizde şimdi sıra robot yarışmasında. RoboKaratay Projesi çerçevesindeki yarışmaya ilçemizdeki tüm lise ve ortaokul öğrencilerini bekliyorum.”