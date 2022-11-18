Karatay Belediyesi’nden İsmil’e yeni ve modern çarşı projesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, merkeze uzak İsmil Mahallesi’ne 30 bağımsız iş yerinden oluşan bir ticaret merkezi kazandırıyor. Başkan Hasan Kılca, çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılması hedeflenen İsmil Ticaret Merkezi’nin yöre esnafına ve mahallenin dönüşümüne katkı sağlayacağını ifade etti.

Karatay’ın ihtiyaçları ve mahallelerin talepleri doğrultusunda bugüne kadar ilçede birçok önemli yatırım ile proje kazandıran Karatay Belediyesi, merkeze uzak İsmil Mahallesi’ne ticaret merkezi kazandırıyor. Bin 676 metrekare arsa, 2 bin 50 metrekare de inşaat alanına sahip olan ve 30 bağımsız iş yerinden oluşan İsmil Ticaret Merkezi’nin yapımında son aşamaya gelindi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çevre düzenleme çalışmalarının ardından mahalleye hizmet vermeye başlaması hedeflenen merkezde incelemelerde bulundu.

“Esnafımıza güzel ve modern iş yerleri kazandırıyoruz”

Karatay Belediyesi olarak ilçedeki her kesiminin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Hasan Kılca, şehrin ekonomisi ve istihdamına büyük katkılar sağlayan esnafa ayrıca önem verdiklerini aktardı. Bu çerçevede İsmil’e yeni bir ticaret merkezi kazandırdıklarının altını çizen Hasan Kılca, “Belediye olarak temel hedefimiz, Karatayımızın ve Karataylı hemşehrilerimizin rahatı, huzuru ve mutluluğuna katkı sunacak hizmetleri hayata geçirmektir. Bu doğrultuda İsmil’de yeni bir projeye imza atıyoruz. 30 bağımsız iş yerinden oluşan İsmil Ticaret Merkezi’nin yapımında artık son aşamadayız. Çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak çarşımızı hizmete açacağız ve böylece esnaflarımız daha güzel ve modern iş yerlerinde hemşehrilerimize hizmet verecek. Projemiz hem esnafımıza hem de mahallemizin dönüşümüne önemli katkılar sağlayacak” dedi.