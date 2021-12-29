Karatay Belediyesinden ilçeye 2021’de 213 bin 162 fidan ve bitki

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 274 personel ile 34 araçla yıl boyunca bir yandan projelendirilen yeni parkları tamamlarken, bir yandan da ilçede ağaçlandırma, yeşillendirme, çevre düzenlemeleri ile mevcut parkların revize edip baştan aşağı yenilenmesi çalışmalarını gerçekleştirdi.

Karatay’ın çok daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışan Karatay Belediyesi, 2021 yılı içerisinde ilçe genelindeki okullar, camiiler, sosyal yaşam alanları gibi pek çok alanda çevre düzenlemesi ile yeşillendirme çalışması yaptı. Yine Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2021’de projelendirilen 31 parkı daha ilçeye kazandırdı. Bu projelerle birlikte ilçe genelindeki park sayısı 213’e, ilçede 215 milyon metrekarelik kullanılabilen imara açık alanın 20 milyon 160 bin metrekaresi de yeşil alan olarak planlandı ve 2021’deki söz konusu çalışmalarla ilçedeki park sayısı da 213’e yükseldi.

Aralarında Ulubatlı Hasan Mahallesinde yapılan Trafik Eğitim Parkı, Doğuş Mahalle Parkı, Çelebi Parkı, Şehit Mustafa Koçoğlu Parkı ve Büyüksinan Millet Kıraathanesi ile Lavanta Bahçesi’nin 4 katına çıkarılması gibi büyük projelerinin yanı sıra aralarında mahalle parklarının da olduğu toplamda 395 bin metrekare alana sahip 31 parka 208 bin 800 bitki ve fidan dikildi. Karatay Lavanta Bahçesi de yapılan çalışmalarla 250 bin metrekare daha büyüdü ve yeni alana 200 bin adet lavanta fidesi ekildi. Böylece Karatay Lavanta Bahçesi, toplam 340 bin metrekareye yükselmiş oldu. Söz konusu bahçe ve parklarda yeşillendirme faaliyetlerinin yanı sıra sosyal donatı alanları, çocuk oyun grupları ve daha birçok unsur da eklenerek vatandaşın hayatına önemli katkılar sunuldu. Yıl içindeki çalışmalarla Karatay Belediyesi, yaptığı yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ise toplamda 213 bin 162 fidan ile bitkiyi toprakla buluşturdu.

"Daha yeşil bir Karatay için 2022’de de çalışmalar artarak devam edecek"

351 bin 422 nüfusa sahip ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalar yapan Karatay Belediyesi, 2022 için planlamalarını ise şimdiden hazırladı. Bu kapsamda Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 152 bin 85 metrekarelik alana yapılacak toplam 11 parkı daha ilçeye kazandırmayı hedefliyor. Park ve yeşil kuşakların yanı sıra Karatay Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi 2022’de ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını da artırarak sürdürecek.

“Çevre toprak ve su hepimizin ortak değeri”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; çevre, yeşil, toprak ve suyun bütün dünyanın ortak değerleri olduğunun altını çizerek söz konusu değerlerin korunması ve geleceğe daha güzel bir dünya bırakılması için herkese büyük görevler düştüğünün altını çizdi. Başkan Kılca, “Şehrimizin ama özellikle de ilçemizin ekolojik yapısının değişmesi ve tabiat varlığının zenginleşmesi için büyük bir hassasiyet ve önemli bir gayretin içerisindeyiz. Dolayısıyla belediye olarak kendimize ilçemizin yeşillendirilmesiyle ilgili önemli bir hedef belirledik. İlçemizde yeşil alan miktarını çok daha yukarılara çıkarmak için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün büyük bir çabası var. Bir yandan ilçemize yeni parklar, bahçeler ve yeşil kuşaklar kazandırıyoruz. Bu yıl 31 parkı daha ilçemize kazandırmış olduk. Bu çalışmalarımızın yanı sıra ilçemiz genelinde büyük bir ağaçlandırma ve yeşillendirme seferberliği başlattık. İlçemizin dört bir yanında on binlerce fidan ve bitkiyi toprakla buluşturduk. Bununla yetinmeyeceğiz. 2022 yılında da aynı gayretle ilçemize parklar, yeşil alanlar ve kuşaklar kazandırmaya; çok daha fazla fidanı toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü hepimiz, kıyametin yarın kopacağını bilsek bile bir fidanı toprakla buluşturma inancına sahibiz. Dolayısıyla Karatayımızın daha yeşil bir olmasını hep birlikte sağlayacağız” ifadelerini kullandı.