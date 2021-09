Karatay Belediyesinden GES projeli pazar marketlerin temeli atıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Güneş Enerjisi Santrali (GES) modeliyle projelendirilen Kalenderhane ve Büyüksinan kapalı pazar marketlerinin temelleri düzenlenen törenle atıldı.

Karatay Belediyesi, ilçedeki kapalı pazar marketlerine yenilerini ekliyor. 2 bin 275 metrekarelik alana sahip ve tek kat olarak tasarlanan Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi Projesi’nde idari bölüm, enerji odası, çay ocağı güvenlik, mescit ve tuvaletler yer alacak. Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi projesi ise 2 bin 350 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olup, Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi projesinin aynı özelliklerine sahip olacak. Büyüksinan ve Kalenderhane kapalı pazar market projelerinin en önemli özellikleri ise GES’in bulunması. GES modeliyle inşa edilecek olan söz konusu projelerin temelleri ise, düzenlenen törenle atıldı.

“Pazar marketlerimizle yıllık 520 bin lira kâr elde edeceğiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyüksinan ve Kalenderhane Kapalı Pazar marketlerin hayırlı olmasını dileyerek, pazar marketlerin hem vatandaşların ve pazar esnafının konforlu alışverişine katkı sağlayacağını hem de kendi enerjisini üreten yatırımlar olduğunu ifade etti. Atılan her temel, yapılan her hizmet, açılan her yeni tesisin Karataylılara ve şehre duydukları muhabbet ile vefanın gereği olduğunu söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Hizmet ve yatırım anlayışımızın önceliği insan ve insana değer katan yatırımlardır. Yola çıktığımızda heybemizde Karatay için daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve Karatay’ı hak ettiği yarınlara taşıma düşüncesi vardı. Azığımız ise muhabbet, samimiyet, gayret ve heyecandı. Bugün göreve geldiğimiz 130’uncu haftamızda 90’ıncı yatırımımızı hayata geçiriyor olmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüzde artan enerji giderleriyle azalan enerji kaynakları birlikte değerlendirildiğinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artıyor. Türkiye de, güneş enerji verimliliğinin en yüksek olduğu ülkelerdendir. Konya’mızda en verimli şehirlerden birisi. Belediye olarak bu durumu fırsata çevirerek Tatlıcak ve Saraçoğlu mahallelerimize kurduğumuz Güneş Enerji Santrallerinden yıllık ortalama 2500 mvh enerji üretiyoruz. Bugün, hem esnafımızın ferah alanlarda ticaretini yapması hem de vatandaşlarımıza daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda alışveriş olanağı sunmak amacıyla iki Pazar marketimizin temelini attık. Toplamda 4 bin 650 metrekare kapalı alana sahip Kalenderhane ve Büyüksinan Pazar Marketlerimizi yaklaşık 21 milyon liraya mal ediyoruz. Bu pazar marketlerimizi diğerlerinden ayıran özelliği ise çatılarının güneş enerji panelleriyle donatılmış olmasıdır. 600 kW/saat güce sahip, belediyemize yıllık katkısının ise toplamda 520 bin lira olacağını öngördüğümüz iki Güneş Enerjisi Santralini pazar marketlerimizin çatılarına yerleştiriyoruz. İki pazar market projemizle hem elektrik üretecek hem de vatandaşımızın ve esnafımızın alışveriş konforuna katkı sunacağız” dedi.

“İki projeyle birlikte Karatay’da açık pazar yeri kalmayacak”

Temeli atılan iki pazar marketle birlikte Karatay’da tüm pazar marketlerin kapalı olacağının altını çizen Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: “Yenilenebilir enerji kaynakların kullanımı sürdürülebilirlik, çevre ve ekonomik anlamda ciddi kazanç sağlamaktadır. Biz de Karatay Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini kullanarak doğa dostu projeler üretmeye devam ediyoruz. Temiz, doğa dostu, yenilenebilir ve tasarruflu enerji kaynağı olması bakımından da gerek ilçemiz, gerek şehrimiz gerekse ülkemiz için kıymetli bir hizmettir. Görev ve sorumluluk anlayışımız yalnızca bugünü kapsamıyor bugünden yarınlarımızı düşünüyor ve bu anlayışla çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda fonksiyonel enerjiye sahip yeni nesil Pazar marketlerimizin temelini atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu marketlerde tamamlandığında Karatay’da kapalı Pazar market olmayan yer kalmayacak. Büyüksinan ve Kalenderhane Pazar marketlerimizin esnafımıza, vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

“GES modelli bu yatırımlar bundan sonraki yatırımlara model olacaktır”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya belediyelerinin hizmetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğüne dikkat çekerek, Karatay’a kazandırılan iki kapalı pazar marketin şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da çevreci projeler olarak hayata geçirilen kapalı pazar marketlerin Karatay’a hayırlı olmasını dileyerek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Kalenderhane ve Büyüksinan kapalı pazar marketlerin üzerlerinde kurulacak güneş enerji santrallerinin doğaya ve çevreye olan saygının bir göstergesi olduğuna vurgu yapan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise, çevre dostu projeler dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kalenderhane ve Büyüksinan Mahallelerine kazandırılacak kapalı pazar marketlerin temelleri dualarla atıldı. Kalenderhane, Mahallesindeki temel atma programına Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Karatay Müftüsü Musa İmamoğlu, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediyesi Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Konya Pazarcılar Esnaf Odası Başkan Vekili Murat Petek ve muhtarlar katıldı.