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Karatay Belediyesinden emniyete araç desteği

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2 yeni araç desteğinde bulundu.

KONYA 16.11.2021, 14:10
Karatay Belediyesinden emniyete araç desteği

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2 yeni araç desteğinde bulundu.

Karatay Belediyesi tarafından, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 araç desteği sağladı. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğündeki araçların teslim töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, emniyet teşkilatının önemli bir görevi üstlenerek şehrin asayişi, güvenlik ve huzurunu sağladığını belirtti. Başkan Hasan Kılca, kurumlar arası dayanışmanın önemini vurgulayarak, “Bizlerin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden fedakârca çalışan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün ailesiyle birlikteyiz. Karatay’ımızda kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerimiz arasında ciddi bir uyum var. Bu uyum neticesinde de Kaymakamlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden bizlere merkeze uzak mahallelerde kullanılmak üzere araç talebi bizlere geldi. Emniyet teşkilatımızda görev yapan her kardeşimiz, bazen kendi ailelerine ayıracakları zamandan bile feragat ederek çalışıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de emniyet teşkilatımızın bu gayretine bir katkı olması amacıyla 2 yeni aracı emniyet teşkilatımıza tahsis ediyoruz. Her şey vatandaşımızın ve ilçemizin güvenliği için. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emniyet teşkilatımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Yeni araçların emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Belediyemiz her konuda olduğu gibi bu alanda emniyetimizce katkı sağlıyor”

Karatay Kaymakamı Zafer Orhan da, Karatay’ın oldukça geniş bir yüz ölçüme sahip olduğuna vurgu yaparak, güvenlik güçlerinin hareket kabiliyetinin yüksekliğinin başarıyı olumlu etkilediğini söyledi. Kaymakam Orhan, “İlçemizin geniş bir kısmı merkeze uzak mahallelerden oluşuyor. Bu alanda yaşayan vatandaşlarımızın huzuru için emniyet teşkilatımızın hareket kabiliyeti yüksek araçlara ihtiyacı vardı. Bu talebimizi Karatay Belediyemize ilettik. Belediyemiz de her konuda olduğu gibi bu konuda da bizleri kırmadı ve iki aracı teşkilatımıza tahsis etti. Bu anlamlı ve kıymetli desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyoruz. Emniyet mensuplarımızın hayırlı hizmetlerde bulunmasını diliyorum” dedi.

Karatay İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak ise, araç desteği için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ederek, Karatay Belediyesi’nin desteklerini her zaman yanlarında gördüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan ile Karatay İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, yeni araçların anahtarlarını görevli emniyet mensuplarına teslim etti.

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