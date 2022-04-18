Karatay Belediyesinden ağaç dikme etkinliği

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, “Daha Yeşil Bir Karatay” hedefiyle fidan dikme etkinliği düzenledi.

Karatay genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi, Saracoğlu Mahallesinde fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinlik çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Saracoğlu Mahallesinde hazırlanan 52 bin metrekarelik ağaçlandırma alanında İğde, Akasya, Sofora, Dişbudak, Katalpa, Dut ve Süs Elması gibi ağaç ile fidanlar toprakla buluşturuldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay’da ağaçlandırma ve yeşillendirme seferberliği çerçevesinde düzenlenen söz konusu etkinliğe Karatay İzzet Bezirci İlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte katıldı. Bir süre öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden ve öğrencilere fidan dikmenin öneminden bahseden Başkan Hasan Kılca, daha sonra fidanları öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

“Gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli hazine yeşil bir dünyadır”

Gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli hazinenin güzel ve yeşil bir dünya olduğunu ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 52 bin metrekarelik bir alanda binin üzerinde fidan dikerek ilçedeki yeşillendirme seferberliklerine bir katkı sunduklarını ifade etti. Başkan Hasan Kılca; “Karatayımızı yeşillendirmeye devam ediyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını ne kadar artırırsak gelecek nesillere de yeşil ve güzel bir ilçe emanet etmiş olacağız. 52 bin metrekarelik bir alana binin üzerinde ağalarımızı ve fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu ağaçları öğrencilerimizle birlikte dikerek çocuklarımızın da ağaç sevgisi kazanmasına destek olduk. Burası daha önce tamamen molozlarla kaplıydı ve öncelikle molozları temizledik. Şimdi de burayı fidanlarla süslüyoruz. Geleceğimize bırakacağımız en güzel miras; hemşehrilerimizin rahat bir şekilde yaşayabilecekleri tertemiz ve yemyeşil bir dünyadır. Karatay Belediyesi olarak bu hedefle yarınlarımıza yatırım yapıyor; çevremizi ve doğamızı korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız etkinliklerle ilçemizi hep birlikte yeşillendireceğiz ve her bir fidanla da yarınlarımıza nefes olacağız inşallah” dedi.

Karatay İzzet Bezirci İlköğretim Okulu Müdürü Hüseyin Şenol Doğru, yaşanabilir bir dünya ve çok daha yeşil bir Karatay için öğrencilerle birlikte fidan diktiklerini ifade ederek etkinlik dolayısıyla Karatay Belediyesine teşekkür ederken; öğrenciler ise, fidan diktikleri ve doğaya destek oldukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.