Karatay Belediyesi’nden 24 bin metrekarelik alanda yeşillendirme çalışması

Yeşil alan, park ve bahçe çalışmalarıyla vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluşturan Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Hamzaoğlu Mahallesi’ne yeni bir park kazandırıyor.

Karatay Belediyesi; ilçeye yeni bir park daha kazandırdı. Bu çerçevede, Hamzaoğlu Mahallesi’nde 12 bin metrekarelik 1’nci etap çalışmaları tamamlanan park, Doğuş Parkı ile bütünleşti. Böylece bölgede 24 bin metrekarelik bir yeşil hat oluşturuldu. Karatay’daki yeşil kuşaklara bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; ilçeyi yeşil alanlarla donattıklarını söyledi. Hamzaoğlu Mahallesi’nde 1’nci etap çalışmaları tamamlanan park hakkında bilgi veren Başkan Hasan Kılca, “İlçemizin dört bir tarafını yeni nesil park alanlarıyla donatıyoruz. Ferah, temiz ve düzenli yaşam alanlarımızın sayısını artırmak için başlattığımız hizmet seferberliğimiz devam ediyor. Yeni parklarımızı hizmete sunarken diğer taraftan mevcut park ve yeşil alanlarımızın eksikliklerini gidererek mahallelerimizdeki yaşam seviyesini daha nitelikli hale getiriyoruz. Hamzaoğlu Mahallemizde böyle bir parka ihtiyaç vardı. Bizler de mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle istişare ederek gerekli planlamaları yaptık ve parkımızın yapımına başladık. 12 bin metrekarelik 1. etap çalışmalarını tamamlandığımız Hamzaoğlu Parkımız, 2021 yılında tamamladığımız Doğuş Parkı ile bütünleşiyor. Dolayısıyla bu bölgemizde şu anda 24 bin metrekarelik bir yeşil hat oluştu. Yeni parklarımızdaki yeşil alanlar ve oturma alanlarıyla bölgemiz daha ferah ve güzel bir görüntüye kavuşmuş oldu” dedi.