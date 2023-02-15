Karatay Belediyesi yaraları sarmak için Hatay’da

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, depremden en büyük hasarı gören Hatay’da Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD’ın koordinesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Karatay Belediyesine ait 50 araç ile 162 personel, depremin vurduğu Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına destek olmayı sürdürüyor. Şu ana kadar 72’nin üzerinde tırlık yardım malzemesi de bölgede yaraların sarılmasına önemli katkılar sunuyor. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte deprem bölgesinde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yıkıcı depremlerin ardından bölgede yürütülen çalışmaların sorunsuz devam edebilmesi adına gayret ediyor.

“Konya her şeyi ile şu an Hatay’da ve yaraları sarıyor”

Bölgedeki çalışmaları değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Valiliği’nin ve tüm belediyelerin tüm imkânlarıyla büyük bir çabanın içerisinde olduğunu söyledi. Tüm Konya’nın Hatay için tek yürek olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, bölgede hem arama kurtarma çalışmalarının hem de yaraların sarılması için birçok hizmetin yapıldığını belirterek, “Ülkemizi derinden 10 il ve birçok ilçe ile köyleri sarsan büyük depremlerin 10’ncu günündeyiz. Bizler de belediye başkanlarımızla birlikte bölgenin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Depremin ilk gününden itibaren Konya olarak Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz valiliğimiz ve AFAD burada. Bir kısmımız enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyor. Bir kısmımız arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Bir kısmımız Konya’dan gelen yardımların köylere varıncaya kadar dağıtılmasını koordine ediyor. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz Hatay’ın su şebekesinin tamiratını üstlenmiş durumda. O konuda da büyük ilerleme var. Temizlik ve ilaçlama faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Bizler de valimiz, AFAD’ımız ve belediye başkanları olarak süreci yöneterek depremin açtığı yaraları kapatmaya gayret ediyoruz. Konya’nın tüm kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşlarımızla birlikte üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum. Hatay’ın her köşesinde, ilçesinde ve köyünde 42 plakalı araç görüyoruz. Konya burada şu anda. Bu vesileyle Hatay’a ve diğer illerimize destek veren, yardım gönderen ve kalbi burayla atan tüm Konyalı hemşehrilerime ayrıca gönülden teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

“Devletimiz çok güçlü bunun da üstesinden birlikte geleceğiz”

Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu ve bu süreci de başarıyla atlatacağına inandığının altını çizen Hasan Kılca, “Devletimiz çok güçlü. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve tüm bürokratlarımız olayın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm imkanları seferber ettiler. 10 ilimizin tamamında ciddi çalışmalar var. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın ama bizler bir ve beraber olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir şey yok. 2 büyük deprem sebebiyle vefat eden tüm kardeşlerimize rabbimden rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Devletimiz depremden etkilenen tüm kardeşlerimiz için seferber olmuş durumda. Bir yandan bölgenin normale dönmesi için gayret ediliyor, diğer taraftan bölgede çadır ve konteyner evlerin kuruması ile yeni konutların inşası için yoğun bir gayret var. Tüm ülkemizi derinden yaralayan bu yaraları da böylece birlikte saracağız inşallah” diye konuştu.