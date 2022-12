Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri yeni binası açıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla Karatay Tatlıcak Tesisleri’nde yapımını tamamladığı yeni hizmet binasının açılışının yanı sıra araç parkına 41 adet yeni aracın eklenmesi dolayısıyla bir tören düzenledi.

Tatlıcak Tesisleri’nde gerçekleştirilen programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz haftalarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak ilçeye hizmet etmek için durmadan çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Karatay’a dokunan ve onaran eller her zaman değerlidir. Bu değer çerçevesinde oluşturduğumuz hizmet ağını her geçen gün genişleterek ve güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. İlçemizde ikamet eden her bir vatandaşımız; vatandaşımıza hizmet ulaştırmada emek veren her bir çalışanımız “Bir Başka Karatay” idealimizin bir temsilcisi ve bu bağın güçlü birer destekçileridir” ifadelerini kullandı.

"2019’dan beri makine parkımızdaki araç sayısını 155 araçla güçlendirdik”

Açılışı gerçekleştirilen Tatlıcak Tesisleri’nin 3 bin metrekare inşaat alanına sahip olduğunu ve içerisinde Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Makine İkmal, İklim Değişikliği ve sıfır Atık Müdürlükleri ile Tesisler Müdürlüğü hizmet bürolarının yer aldığının bilgisini veren Hasan Kılca, “Binamızın yanında bulunan alana petrol istasyonu ve bir de betonarme bitüm tankı kazandırdık. 5 birimimizi bir araya getirdiğimiz bu tesisimiz, petrol istasyonumuz ve betonarme bitüm tankımızın toplam maliyeti 15,6 milyon liradır. Bizim temel ilkemiz ve prensibimiz, insanımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetler yaparken bu hizmetleri ulaştıracak ekip arkadaşlarımızın çalışma alanlarını da üst seviyesine taşımak. Arkadaşlarımızın çalışma ortamı ne kadar ferah ve nezihse ulaştırdıkları hizmette bir o kadar kalitelidir” diye konuştu.

Hasan Kılca sözlerini şöyle tamamladı; “Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek amacıyla ‘TS ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgemizi TSE Başkanımızın elinden aldık. Amacımız hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunmak. Bunun için de araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam konforuna katkı sunmak hedefiyle sahadaki araçlarımıza bugün itibariyle 41 yeni aracımızı hizmete alıyoruz. Yeni araçlarımızın toplam değeri 38 milyon liradır. 2019’dan bugüne kadar makine parkımızdaki araç sayısını 155 araçla güçlendirdik. Alımını yaptığımız araçların tamamını öz kaynaklarımızla sağladık. Bugünkü güncel maliyeti 543 milyona ulaşan bu yatırımımızla, makine parkımızın modernizasyonunu bir üst seviyeye ulaştırırmış; ilçemize yaptığımız hizmette verimliliği daha da artırmış olduk. Bizler iş yapıyoruz. hizmet üretiyoruz, şehir şehir gezmiyoruz. Bu güzel ilçeye hizmet etmek için yüreğimizi ortaya koyduk. Tevazu ve gayreti elden bırakmıyoruz. Karatay’ın hizmetkarı olmaktan bahtiyar oluyoruz. Bu düşünlerle alımını gerçekleştirdiğimiz 41 aracımız ve çok daha ferah, işlevsel ve modern bir hale gelen Tatlıcak Tesisimizin belediyemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Konya belediyecilikte bir marka”

AK Parti belediyelerinin eser siyaseti anlayışı ile hareket ettiğini ifade eden AK Parti Konya İl Başkan Vekili Fahrettin Kulu, yeni Tatlıcak Tesisleri Yeni Hizmet Binası ve hizmet filosuna dahil edilen yeni araçların hayırlı olmasını diledi.

Konya’da ortaya konan eserlerin halka hizmet hakka hizmet anlayışı ile yapıldığını aktaran MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan ise, hizmet binasının ve hizmet araçlarının Konya’ya hayırlar getirmesini diledi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya belediyelerinin azimleriyle güzel hizmetler ortaya koyduklarını söyledi. Konya’da belediyeler arasında güzel bir uyum olduğunu söyleyen Orhan Erdem, hizmetleri için Karatay Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, Tatlıcak Tesisleri’nin yeni hizmet binası ve yeni araçların Karatay’a yakışan bir yatırım olduğunu ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından Tatlıcak Tesisleri Yeni Hizmet Binası’nın açılışı ile Karatay Belediyesi tarafından alınan 41 yeni hizmet aracının hizmete alınması, dualarla gerçekleştirildi.

Açılışa; Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, BBP Karatay İlçe Başkanı Mehmet Yavuzhan Çağlayan, muhtarlar, Karatay Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.