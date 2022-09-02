Karatay Belediyesi, Konya Gastrofest’te

Konya’nın Karatay İlçe Belediyesi, “Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir” sloganıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya GastroFest’teki yerini aldı.

Karatay Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kalehan Ecdat Bahçesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Konya GastroFest’te stant açtı. 4 Eylül’e kadar sürecek olan Konya GastroFest’te Karatay Belediyesi, kurduğu iki stantta Karatay’ın eşsiz lezzetlerinin yanı sıra Karatay Lavanta Bahçesi’nin lavantalarından elde edilen ürünlerin tanıtımını yapıyor. Karatay Belediyesi standı ziyaret eden misafirlere lavantalı dondurma ikramı yaparken, ziyaretçiler “Karatay Lavantası” temalı stantlarında yine lavantalardan elde edilen reçel, lokum, kolonya, sabun, krem, tohum ve yağlardan da temin etme imkanı buldu. Etkinlik alanına şehir içi ve şehir dışından gelen misafirler de Karatay Belediyesi’nin stantlarına yoğun ilgi gösterdi.

“Karatay’ın değerine değer katmaya devam edeceğiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Konya GastroFest için Kalehan Ecdat Bahçesi’nde stant kuran kurum ve firmaları ziyaret ederek organizasyonun hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Karatay Belediyesi olarak Konya GastroFest’te Karatay’ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettiklerini söyleyen ve stantlarını ziyaret ederek Karatay’a büyük ilgi gösteren tüm misafirlerine teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, “Hem Karatay’ımızın bütün güzelliklerini hem de Karatay Belediyesi olarak ilçemize yeni bir renk olan Karatay Lavantası’nın ve lavantadan ürettiğimiz ürünlerimizin tanıtımını yapmak için Konya GastroFest’teki yerimizi aldık. Konya GastroFest, Konya’mızı ve ilçelerimiz ile markalarımızın tanıtımı için çok önemli bir fırsat. Organizasyonu düzenleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay başta olmak emeği geçen ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.