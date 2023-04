Karatay Belediyesi Konukevi açıldı, depremzede aileler yerleşti

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından depremzede aileler için hayata geçirilen “Karatay Belediyesi Konukevi” hizmete açıldı.

Karatay Belediyesi tarafından hayırseverlerin de katkılarıyla hayata geçirilen ve 54 daireden oluşan “Karatay Belediyesi Konukevi” Karaaslandede Mahallesi’nde inşa edildi. Toplamda 17,5 milyon TL’ye mal olan konukevinin açılışı düzenlenen iftar programıyla gerçekleştirildi.

“Acılar dinip hayat normalleşinceye kadar Hatay’dan ayrılmayacağız”

Konukevinin açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Konya’mızda misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız için Karatay Belediyemiz öncülüğünde, hayırseverlerimizin de katkılarıyla inşa ettiğimiz Karatay Belediyesi Konukevi’nin açılışında hep birlikteyiz. 6 Şubat’taki büyük bir acı yaşadık. ‘Acılar dininceye kadar, hayat normalleşinceye kadar Hatay’dan ayrılmayacağız’ dedik ve o günden bu yana artık bir ayağımız Hatay’da. Tüm belediye başkanlarımızla, odalarımızla, STK’larımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Hatay ayağa kalkıncaya kadar da orada olmaya devam edeceğiz. Çünkü acılarınız, acılarımızdır. Bu şehir; zor günde, dar günde, bir olanların, birliğinden, dirliğinden, vakarından taviz vermeyenlerin, yüreğiyle, bileğiyle, vatanına sahip çıkanların, ecdadın emanetini yaşatmayı şereflerin en büyüğü olarak bilenlerin şehridir. Şehrimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz” ifadelerini kullandı.

“Projemizde depremzede misafirlerimiz için gereken her şey düşünüldü”

“Karatay Belediyesi Konukevi” ile ilgili bilgi veren Hasan Kılca, şunları aktardı: “Bin 627 metrekare inşaat sahasında, 5 bin 107 metrekare de arsa üzerine kurduğumuz ve 54 daireden oluşan projemizi 1 aydan daha kısa bir süre içerisinde tamamladık. İçerisinde çocuk oyun parkı da bulunan, her biri 29 metrekareden oluşan ve yerden ısıtmalı, doğalgazlı olan dairelerimizde bir ailenin ihtiyaç duyacağı her türlü eşya da mevcut. Çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak bugün açılışını yaptığımız projemizden istifade eden tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada kalıcı konutlar üretmiş olduk ve gelecek süreçte burası ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın istifadesine sunulmaya devam edilecek. Bu projemiz park ve çevre düzenlemesiyle birlikte toplamda 16 milyon TL’ye mal oldu. 1,5 milyon TL de hayırsever katkıları oldu. Toplamda 17,5 milyon TL’ye inşa ettiğimiz projemiz hayırlı olsun. Konya’mız, her konuda olduğu gibi bu konuda da üzerine düşeni yaptı, yapmaya devam ediyor. Valiliğimize, Kaymakamlığımıza, milletvekillerimize, belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile gönlü geniş Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Karatay Konukevi hayırlı olsun.”

Konya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı, Konya Eski Milletvekili ve AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Halil Ürün, acımızı ifade etmek için söz bulamadıklarını aktararak bu dönemlerde asıl önemli olanın Türkiye’nin yumruk gibi olmasının öneminden söz etti.

“Birlikten doğan gücün hizmete dönüştürülmesini en güzel Konya yapıyor”

Ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerine vurgu yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Başkanı Hasan Angı da, “Kolay süreçler değil. Ancak bir taraftan baktığımızda devletimiz de çok büyük hamdolsun. Devletin bütün organları depremin ilk gününden bu yana bölgedeydi. Kıymetli Valimiz, tüm Konya belediyelerimiz başta olmak üzere kamu kurum ile kuruluşlarımız ekipleriyle oradaydı. Bugün de Karatay Belediyemiz öncülüğünde inşa edilen ve 54 daireden oluşan Karatay Konukevi’nin açılışını yapıyoruz. Karatay Belediye Başkanımız ve hayırseverlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Birlikten doğan gücün hizmete dönüştürülmesi bir fırsattır. Bu fırsat da Konya’mızda en güzel şekilde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Konya, STK’ları ile yardımseverleri ile Türkiye’de örnek bir il. Bunu da çok güzel gösterdi. Konya Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde tüm belediye başkanlarımızın Hatay’daki organizasyonları gördük. Valimiz iki aya yakındır oradaydı, bizler oradaydık” şeklinde konuştu.

Karatay Konukevi’nin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, sahip olduğumuz medeniyetin öneminden söz etti. Tahir Akyürek şunları dile getirdi: “Yaşadığımız bu büyük felaketin etkilerini ortadan kaldırmak için milletimizle birlikte çalışıyoruz. Karatay Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Konya’mıza gelen depremzede kardeşlerimiz için inşa edilen bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum.”

“Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ve mahallelerimizi yine hep birlikte inşa edeceğiz”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ve mahallelerimizi yine hep birlikte inşa edeceğiz. Gönül birliğiyle milletimizin yardımlaşma yönündeki hasletleriyle bunu tahakkuk ettireceğiz. Konya’mızdaki hayırseverler ve kadirşinaslar bu medeniyeti en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Bunların temsilcileri olan Konya’daki kurumlar ve belediyeler, ilk günden itibaren hep deprem bölgesinde, insanlarımızla beraber oldular. Bu çalışmaların bir örneğini de bugün bir kez daha görüyoruz. Karatay Konukevi kısa bir zamanda inşa edildi. Burası uzun süreli bir proje ve ihtiyaç zuhur ettiği zaman kullanılmak üzere bütün müştemilatıyla tanzim edilmiş. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’yı tebrik ediyorum. Elbette ailelerimiz inşa ve ihya edilmiş şehirlerine, mahallelerine ulaşacaklardır. Ama bugünlerde de hep beraber, acısı ve tatlısıyla, birlik ve beraberlikle bu günleri de aşacağız” dedi.

Karatay Belediyesi Konukevi’nde misafir edilen ve depremde çocuğunu kaybeden Hataylı depremzede Abdurrahman Sönmez, “Devletimizden Allah razı olsun. Ben memleketim Hatay’dan Konya’ya geldim ve bizleri misafirperverlikle karşıladılar. Allah razı olsun herkesten. Maddi ve manevi olarak çok destek oldular. Valimizden, belediye başkanlarımızdan, vekillerimizden kısaca devletimizden Allah çok çok razı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek Karatay Konukevi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sonrasında ise Karatay Konukevi’ne yerleştirilen depremzedeler için düzenlenen iftar programı gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi Konukevi’nin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve Orhan Erdem, protokol mensupları ile Karatay Konukevi’nde misafir edilen depremzede aileler katıldı.